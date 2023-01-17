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「從四星套房到地下牢房」　金馬影人陳炫劭今在埃及當庭釋放

▲▼左起陳炫劭女友，老闆、陳炫劭弟弟陳品劭、陳炫劭。（圖／翻攝自臉書）

▲陳炫劭（右）和女友（左）、弟弟（右二）與紀念品店老闆合照（左二）。（資料照／翻攝自臉書）

記者呂晏慈／台北報導

曾以《夕霧花園》入圍第56屆金馬獎「最佳美術設計」的陳炫劭，上周透過臉書表示在埃及開羅機場突然被帶走，原因是當地警方認為3人的物品購買管道不明，疑似有文物。外交部17日說明，該案經埃及法院開庭審理後，法官判決3人無罪，當庭釋放。

陳炫劭台灣時間11日凌晨在個人臉書表示：「我們被帶到小房間全部的東西一件一件檢查，來了一堆高官。」並透露護照已經被扣留，當地有關單位要求他們解釋，包括為何「飛來埃及一天就飛去約旦」、「為什麼要帶骷髏頭和法老王玩具在行李箱」、「為什麼有一件像古文物的衣服」，同時研究身上帶著的煙灰缸和原子筆「是不是他們國家的國寶」，之後就悄無音訊。

對此，外交部今天發布新聞稿表示，關於陳姓國人乙行3人在埃及開羅機場遭留置調查事，我國駐約旦代表處與國人及家屬持續保持密切聯繫，並透過我國中華民國對外貿易發展協會開羅台灣貿易中心就近派員提供有關協助，案經埃及法院開庭審理後，法官判決3人無罪，當庭釋放。

此外，陳炫劭在台灣時間今天凌晨1點多左右發文表示，「從四星套房到地下牢房的超深度旅遊團要回家了」，謝謝期間親朋好友、各方大德、外交部、開羅台商的幫忙，比較起來自己算是幸運，滯留室裡面還有兩個什麼都不知道，一下飛機就被扣著20天的中國人，要自己離開後幫他們聯絡大使館，「登機前航警跟我們要了最後的小費，這次我們乖乖給了。」

外交部說明，埃及政府為防範日益猖獗的文物走私情形，近來持續加強其機場與港口等邊境的嚴查作為，外交部建議國人前往埃及經商旅行時，宜避免購買古物複製品，倘確有購買需要，數量不宜過多，並應向商店取得印有品項及購買時地的收據，以便作為出境時的證明，此外，在機場海關人員查驗行李時，請耐心配合以免引起不必要的誤會。

外交部再次提醒國人，前往埃及旅行時，應避免誤觸當地法律，倘遭遇急難事宜，可聯繫我國外貿協會開羅台灣貿易中心，或我國駐約旦代表處，或撥打外交部緊急聯絡中心以獲得必要的協助。

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