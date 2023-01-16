一起洗鴛鴦浴！女友突抓他下體喊「別人比較硬」...網曝1招回擊

▲男網友抱怨，洗鴛鴦浴時被女友說「別人比較硬」，讓他心裡很不是滋味。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

情侶之間相處，有時說話太直白說也是很傷人。一名男網友抱怨表示，近日跟情史較豐富的女友一起洗澡時，女友竟抓著他下面喊「別人跟我洗澡都很硬欸」，讓他當場走心，覺得被比較並感到心情很差。對此，許多網友建議可以「以其人之道，還治其人之身」，女友才能感同身受。

一名網友在Dcard以「女友說別人比較硬」為題發文，表示最近第一次跟女友一起洗澡，沒想到洗到一半時，女友卻突然抓著他下面說了一句，「別人跟我洗澡都很硬欸」，讓他非常不開心，覺得女友是在暗指自己不如其他人。

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原PO也指出，他知道女友過去情史比較豐富，但這句話讓他「有種被比較的感覺」，雖然女友解釋沒那個意思，但這件事仍讓他無法釋懷，「請問心情很差是正常的嗎？她真的沒有比較的意思嗎…？該如何調適自己的心情呢？」

貼文一出不少網友建議，「摸著她的奶說，別人比較軟欸」、「互相傷害啊，你就說你和別人洗澡 別人都很緊」、「換回她我跟別人洗澡的時候也都很硬啊」、「跟她說 因為是你所以才沒有那麼硬」。

但也有人緩頰，「她的意思應該是你怎麼沒有對她起反應吧？如果哪天男友跟我洗澡突然沒有那麼硬了，我會覺得自卑」、「其實我覺得你討論錯方向了欸，他有可能是在說 怎麼我裸體對你沒有吸引力」、「我認為他的意思是其他人對他都有興趣，為什麼你沒有，同時也感到自我懷疑，是不是自己沒有魅力」。