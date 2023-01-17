花蓮MaaS平台啟動！　套票乘車碼交通票開賣...食宿遊購一碼搞定

▲花蓮縣長徐榛蔚親自主持MaaS平台啟用記者會，宣布套票型乘車碼交通票開賣！（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮轉運站自去年營運至今，有效整合各客運業者路線並提供空手觀光等多樣化旅運服務，今年元旦起旅遊服務中心正式進駐，16日花蓮縣長徐榛蔚偕同建設處長鄧子榆，中央交通部運輸研究所、花蓮縣議會副議長徐雪玉、議員韓林梅、林則葹、李正文、雷門數據服務執行長賴良賓、客運業者及食宿遊購公協會業者，共同舉辦MaaS平台啟用記者會，宣布套票型乘車碼交通票開賣！

花蓮縣政府積極爭取交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」，花蓮MaaS 應用服務計畫獲得補助，交通部運輸研究所與東部區域運輸發展研究中心共同輔導，於今年順勢推出「Hualien Yo真行」花蓮MaaS平台，以「花蓮轉運站」為核心，線上轉運站為概念，虛實整合各公共運具間資訊串接功能，提供獨特且優質的旅運規劃及應用服務。

▲徐榛蔚表示，平台整合多項交通資訊，讓外地旅客使用上一目了然，未來第二期也將針對鄉親日常使用的大眾運輸工具，為花蓮縣民提供便捷交通服務。

「線上有速度，線下有溫度！」徐榛蔚致詞談到，數位資訊整合是未來產業發展的重要趨勢，花蓮縣政府與雷門數據服務股份有限公司合作，為東大門夜市引進多元支付系統，成為全國示範性的優質觀光夜市，之後也整合花蓮市三大商圈的多元支付。

徐榛蔚提到，花蓮轉運站營運以來，感謝各公車業者配合縣府措施，為來訪旅客提供最便捷的交通服務，花蓮MaaS平台將整合多項交通資訊，讓外地旅客使用上一目了然，未來第二期MaaS平台也將針對花蓮鄉親日常使用的大眾運輸工具，為花蓮縣民提供便捷交通服務。

花蓮縣政府指出，花蓮MaaS平台提供花蓮首創的跨客運業者與跨路線的聯合交通旅遊套票「太魯閣暢遊巴士二日券」，購買巴士券囊括由統聯客運經營的台灣好行310路線，從花蓮轉運站行駛至天祥的跨城際優勢，再結合擁有銜接相對密集班次由太魯閣客運經營的市區客運302新城車站-天祥路線，增加搭乘便利性；同時，考量太魯閣國家公園內豐富且多樣化的景點，深度旅遊須要2日的旅遊行程安排，以及花蓮機場、飯店接駁等路線的需求，特別規劃此跨線聯合套票，未來旅客能在空間與時間內無縫接軌，上山走吊橋看峽谷、下海踏浪散步吹海風或是夜市吃美食，都能無限次數搭乘暢行無阻。

建設處長鄧子榆表示，「Hualien Yo真行」整合了以「花蓮轉運站」為起訖的三條台灣好行路線，將310太魯閣線、303縱谷花蓮線、304東海岸線皆納入數位交通套票的範疇，提升客運業者數位化的服務。且為鼓勵民眾農曆年期間多使用大眾運輸工具，即日起至1月31日，購買「Hualien Yo真行」交通套票並實際有乘車紀錄者，還能參加抽獎與短影片競賽，價值超過6萬元獎項等待各位帶回家。

▲▼套票型乘車碼（QR code），內容除了無紙化輕鬆搭乘運具，還整合食、宿、遊、購等多項旅運服務。

鄧子榆進一步說明，為能具體實現交通行動服務，縣府以線上轉運站的概念推出的「Hualien Yo真行」，提供套票型乘車碼(QR code)，內容除了無紙化輕鬆搭乘運具，還整合食、宿、遊、購等多項旅運服務，由一卡通電子票證公司發行，不但符合交通運輸票證二維條碼資料格式標準，透過智慧型移動式驗票機，提供快速、即時與雙向互動的乘車碼檢核，目前統聯客運與太魯閣客運所有路線車上皆已配置智慧型移動式驗票機。同時，考量家庭旅遊型態，長輩及小孩不一定有手機的情境，平台接續推出購買多張數位套票時，提供分票綁定於實體電子票證的功能，花蓮MaaS平台「Hualien Yo真行」將讓一家出遊都能便利乘車、開心出遊，還能享受的各項獨家優惠及服務。未來更規劃推出各種限量紀念型實體票卡，讓玩家們盡情暢遊還能陸續蒐集倍增旅運樂趣。

花蓮縣政府推出的「Hualien Yo真行」數位旅運平台以線上轉運站的概念，發展永續旅遊、差異化服務、會員專屬為核心理念，打破傳統旅遊平台以低價、折扣、削價競爭等手法，轉而營造發展尊榮的旅運服務，以誘因取代競價、提供會員獨特專屬，與業者攜手創造價值，共同將最大的旅運價值提供給平台會員的消費者，尤其是東大門夜市三家人氣排隊名店推出更特別的尊榮服務，牛B糖葫蘆提供免排隊優先取餐、東麥局燒番麥提供玉米優先烤的特權服務以及小賴好茶提供隱藏版特調飲料紫心愛戀，讓「Hualien Yo真行」會員能獨享特有尊榮感。

平台同時串聯縣內食、宿、遊、購，包含去年底舉辦的「花蓮MaaS人氣店家投票活動」透過民眾投票給喜愛在地店家的方式，選出人氣店家名單，進一步洽談成為Hualien Yo店家，讓平台未來的商品種類更加符合大眾消費者的喜好！各組第一名分別為小吃飲料-東麥局、美食餐廳-城市漢堡花蓮中興店、飯店民宿-麗軒國際飯店、遊程體驗-鯨世界賞鯨、伴手禮-花蓮郭火腿。民眾欲搜尋平台，只要輸入網址www.hly.tw，及搜尋關鍵字「花蓮真行」、「Hualien Yo真行」，或透過花蓮交通e點通官網及官方LINE皆可找到喔！

