台積電「被」列中國500強企業第一！　台灣63家企業入榜

▲胡潤2022中國500強，台積電擠下騰訊「被」列第一。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸企業調查單位胡潤研究院13日發布「2022胡潤中國500強」，列出了中國500強非國有企業，按照企業市值或估值進行排名。其中，台積電以2.8兆元（人民幣，下同）取代騰訊，成為大陸價值最高民營企業。原本居冠的騰訊價值下跌1.4兆元，以2.5兆元退居第二。

胡潤報告稱，今年廣東以81家保持第一，台灣以63家升至第二。從價值下降的金額來看，過去1年下降最多的是騰訊控股、阿里巴巴、台積電和字節跳動。

從城市來看，北京超越上海，重新成為500強企業最多的城市，有60家，上海55家，深圳以42家維持第3。前百大企業中，胡潤將台灣63家企業都列入中國企業500強，除了台積電，還有聯發科、鴻海、台塑、中華電、富邦金。

前十大市值排名顯示，1）台積電，28300億元 2）騰訊控股，24800億元 3）阿里巴巴，15000億元 4）字節跳動，14000億元 5）華為，9700億元 6）寧德時代，9680億元 7）美團，9270億元 8）螞蟻科技，8000億元 9）比亞迪，7780億元 10）中國平安保險，7770億元。

大陸網友看後笑翻留言稱，「可不可笑啊這榜單，怎麼好意思說台積電是中國企業？」、「真給自己臉上貼金」、「人家台積電知道自己成為中國民營企業嗎」、「乾脆直接把蘋果、微軟、特斯拉通通都算中國企業好了」、「這確實尷尬」、「連他們微博都酸爆了」、「雖然不知羞恥，但是一本正經」。