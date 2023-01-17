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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024民調民進黨逆轉！　34%賴清德、31.4%侯友宜、22.3%柯文哲

▲副總統賴清德出席「向黨員報告-政見發表會」，聆聽青年意見。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選，民進黨的新任黨主席賴清德看似已定於一尊，而國民黨的新北市長侯友宜後勢看好，另一方面，剛從台北市長一職卸任的柯文哲也有意投入選戰。根據台灣民意基金會調查，若這三人競爭，最新民調顯示，34%賴清德、31.4%侯友宜、22.3%柯文哲，有5%尚未能決定，7.2%沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會調查指出，未來由賴清德、侯友宜、柯文哲三人競逐 2024 總統大位，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成四支持賴清德，三成一支持侯友宜，二成二支持柯文哲。賴清德領先侯友宜 2.6 個百分點。

民調顯示，和上個月相比，侯友宜支持度銳減7.3個百分點，賴清德激增5個百分點，柯文哲也向上提升4.5個百分點。賴清德後來居上，暫居第一，侯友宜屈居第二，柯文哲續保第三。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，侯友宜上個月雖獲38.7%高支持度，但隨著2022勝選激情逐漸平息，個人參選總統態勢不明，以及因受限新北市長角色，不能在全國性事務有所發揮，以致於整體支持度急遽下滑。在賴清德方面，他已經準備參選總統近四年，早已擁有可觀支持者，而且過去一個月投入民進黨主席選舉，那是一人的選舉，尤其是民進黨敗選後最低迷黯淡的時刻，一人獨享全國鎂光燈，有民進黨救星的架勢。

本次調查由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，訪問期間是2023年1月9日至11日三天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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