台灣基進創黨7年終於換主席　喊2024政黨票破5％

▲台灣基進今天上午舉行主席交接典禮。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進去年分別在高雄市和台南市各取得1席議員，從2015年創黨擔任黨主席至今的陳奕齊17日宣布卸任，由秘書長王興煥接掌黨務，喊出2024年總統及立委選舉突破5％政黨票門檻的目標，藉此取得不分區立委席次，而屏東縣前縣長潘孟安特地北上參加活動，高呼民主政黨應分進合擊、彼此競爭，讓台灣未來更好。

台灣基進今天上午於台北賓館舉行台灣基進黨主席交接典禮，邀請台灣獨立建國聯盟主席陳南天、潘孟安等人與會。

王興煥致詞時表示，不論是長遠的國家打造，或迫在眉睫的民主鞏固，台灣都需要另一個穩定擁有國會席次的忠於本土的政黨，因此，讓陳奕齊從黨務的案牘勞形中解放，專注於政治教育的普及與深化，是2024年台灣基進突破5%政黨票門檻的必要條件，也是2024年捍衛本土政權的重要拼圖。

潘孟安則開玩笑說，恭喜陳奕齊「如釋重負」，盼王興煥能夠承先啟後。他說，他是以個人身份支持台灣基進，希望民主能夠開枝散葉，台灣基進黨務昌榮，台灣還要更好，也直言台灣基進與同為民主政黨的民進黨「分進合擊」，成為彼此競爭的夥伴。

此外，潘孟安會中透露他與台灣基進「結緣」的小故事，318學運期間他擔任民進黨立法院黨團幹事長，與民進黨立委們擔任「保全隊」，排班在每個路口和門口保護學生們，要讓學生們的訴求被執政者聽到，當時他看到一個年輕人說得頭頭是道、口沫橫飛，在排班期間的3個鐘頭間都沒有停下來，因此認識了陳奕齊。