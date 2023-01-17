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網熱議5大年節煩惱！對付親戚問候攻勢　大推一招最有用

▲▼紅包，壓歲錢，春節，過年，家人團聚。（圖／視覺中國）

▲農曆春節應該開心過年，部分人卻已經開始在傷腦筋如何應對伴隨年節而來的煩惱。（圖／視覺中國）

記者洪菱鞠／綜合報導

就要過年了，難得放長假與親友歡聚雖然開心，但想到還要大掃除、包紅包，年節煩惱也隨之而來。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「過年煩惱」相關話題，整理出網友過年時常遇到的5大煩惱，尤其是面對親戚的各種問候，推薦一個方法來見招拆招最有用。

農曆過年與親朋好友團聚、見面十分熱鬧，但面對親戚的各項問候攻勢，例如經常被問到「薪水多少？」、「有男/女朋友嗎？」、「結婚了嗎？」等私人問題，總是令人感到尷尬，而幾乎每年都要經歷一次這樣的煩惱，就有網友整理出許多應對方法，其中大推「先發制人」這一招，當被問到賺多少時「除了回答外也要反問」，或是「轉移話題問他領多少、怎麼那麼少要不要換工作，問到讓他沒機會問你」，以打太極方式轉移掉不想回答的問題，結束對話。

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5大網友過年時常遇到的煩惱（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網路聲量排行列出網友過年時常遇到5大煩惱。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

「紅包怎麼包」也是門學問，傳統習俗上會建議包雙數，但有網友遇到親戚埋怨自己只包500元給小孩不吉利，發文者傻眼說「別人包1000明明也是單數，怎麼就沒有抱怨呢？」，吸引其他人讚同表示「包紅包是心意」，錢根本不應該是重點，還是依據自己的經濟情況去做衡量，不要太在意他人抱怨，或是可用「與其他親戚協調」的方式，確保每家小孩收到的紅包數目與家長送出去的差不多，較不會產生自己付出較他人多的困擾。

另外，「大掃除」也是令許多人困擾的習俗，雖然除舊佈新，迎來新年新氣象，但掃除工作十分累人。有網友在新年前發文感嘆「明明不髒的家又要天翻地覆一遍了」，抱怨大掃除時常常被清潔劑的味道嗆到，又腰酸背痛，許多人留言建議「花錢請人打掃」，就不用自己動手了，也有人提醒「過年大掃除很難叫得到人」，表示有同樣想法的人很多，若是有請人打掃的打算需要趁早預約；若不想在新年期間被打掃工作壓垮的話，建議平常養成物歸原位，保持空間乾淨的習慣，至少將東西放整齊，可以減少清潔時搬運物品的工作量。
 

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過年煩惱親戚問候包紅包

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