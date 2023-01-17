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遊客溺斃「1個救生圈都沒有」　露營區業者辯溪水歸國家管下場曝

▲▼長青谷露營區業者已在官網標註「園區範圍僅限私人土地 ，不含水域」等字句，提醒遊客戲水「安全自負」。（圖／翻攝長青谷官網）

▲長青谷露營區業者已在官網標註「園區範圍僅限私人土地 ，不含水域」等字句，提醒遊客戲水「安全自負」。（圖／翻攝長青谷官網）

記者黃哲民／台北報導

吳姓男子2020年和朋友到新北市長青谷露營區烤肉戲水，從園區旁高約2公尺的短瀑跳入深約4公尺的溪潭受傷溺斃，游姓女業者被控沒在現場設置警告標示，也沒提供任何救生器材，連1個救生圈都找不到，涉犯過失致死罪嫌，游女否認有錯，辯稱出事水域歸國家管、跟她無關。台北地院審結，認定游女收門票賺錢讓遊客玩水卻罔顧基本安全措施，今判她1年徒刑，游女的妹妹獲判無罪，可上訴。

游女姊妹今上午沒出庭聆判，2位犯罪被害人保護協會志工代表吳男家屬到場掌握判決結果，他們表示，業者仍沒認錯，和吳家的協調也破局，吳男家境普通，家屬已對業者提起附帶民事求償。業者已在露營區官網標註「園區範圍僅限私人土地 ，不含水域」等字樣，提醒遊客「安全自負」。

▲▼新店磺窟溪傳出溺水意外，男子跳下瀑布被救起後已無生命跡象。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲事發現場的磺窟溪短瀑區。（資料照／記者陳豐德翻攝）

本案發生於2020年7月19日，年約30歲的吳男和20多位朋友到長青谷露營區烤肉，並在園區旁的磺窟溪戲水，當天下午1點多，吳男和朋友在園區旁高約2公尺的第二瀑布區輪流跳水，吳男卻沉入水裡不見蹤影，2位朋友連忙下潛找人、遍尋無著，趕緊報案求助。

消防隊員獲報前來，在短瀑下方深約4公尺的潭底，撈起頭部撞傷、已無氣息的吳男，送醫搶救一度恢復呼吸心跳，送進加護病房仍告不治，檢察官會同法醫驗屍確認吳男死於溺水。

但檢方發現，事發現場沒設置任何警告標示，也沒提供救生衣、救生圈等器材，更沒有救生員駐守，吳男的朋友證稱，當時跑去露營區販賣部求助，結果應急的救生器材通通沒有。

▲▼新店磺窟溪傳出溺水意外，男子跳下瀑布被救起後已無生命跡象。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲消防隊員搶救溺水的吳男，送醫仍告不治。（資料照／記者陳豐德翻攝）

露營區業者游女和妹妹被依涉犯過失致死罪嫌送辦，2人推稱僅提供場地給顧客露營，園區旁的磺窟溪水域歸國家管，跟她們無關。檢方查明除非從上游順流而下，否則只能從長青谷露營區買票才能進入事發水域，游女和妹妹收門票賺錢讓遊客戲水，卻罔顧基本安全措施，起訴游女姊妹2人。

目前長青谷露營區內溪畔已架設多個警告標示，提醒遊客水深危險、嚴禁跳水、注意安全等事項，轄區新北市消防局第四大隊也製作宣導影片PO網，介紹水域危險區域及溺水救援注意事項。

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