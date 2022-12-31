行人清晨躺路中間...小貨車直接輾過慘死　倒楣司機下場曝光

▲桃園市游姓小貨車駕駛今年2月間清晨送貨，從八德區往中壢方向行駛時，不慎撞上不明原因倒臥路上之周姓男子，導致傷重不治。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子今年2月間駕駛小貨車外出，從八德區往中壢方向行駛，突然發現路當中有行人倒臥路上，游閃避不及迎面撞上，導致其頭部等重創送醫急救仍不治，游男案發後向到場處理員警自首坦承犯行。桃檢調查時，游坦承犯行，檢方偵結依過失致死罪嫌將游提起公訴，因游符合自首要件，建請桃園地院減輕其刑。

檢警調查，49歲的游姓男子今年2月24日清晨5時許駕駛小貨車外出，行經八德區某路段時，突然看到周姓男子躺在路上，游來不及閃避直接撞上，導致周男頭部重創，送醫急救仍因創傷姓腦膜下腔出血病腦幹壓迫、顱骨骨折、左側肋骨多發性骨折、髖骨骨折導致中樞神經休克不治死亡。案發後，游男主動向到場處理的八德警分局員警自首，坦承是肇事者願意接受裁判。

桃檢檢察官調查時，游男坦承犯行，聲稱案發時行經該路段時才看周躺在路中，他發現時已來不及閃避撞上；檢察官根據檢方根據桃園市車輛行車事故鑑定委員會報告，認定死者未依規定穿越馬路還倒臥車道是肇事主因，游男未注意車前狀況為肇事次因，檢方偵結依過致死罪嫌將游男起訴，檢方認為游符合自首要件，建請法院減輕其刑。