英文老師「無罩逛年貨大街」！巨大雪糖快彈出　老司機狂卡位

▲今晚10點，她將推出「年貨大街約會片」。（圖／翻攝自YouTube／崩壞的英文老師）

記者周亭瑋／綜合報導

網美「最狂英文老師」倪娜，曾在北捷拍攝「無罩散步」，還360度4K任人看而爆紅。今日她在YouTube頻道預告，晚上10點將首播，到台北年貨大街的「一日約會片」，讓粉絲們超期待。

繼24分鐘的北捷無罩散步片，倪娜在YT頻道「崩壞的英文老師」預告，將於今晚10點首播，4K「一日約會系列」之台北年貨大街。

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從影片顯圖可見，倪娜「胸前深U」放送飽滿渾圓，而左上那張照片更誠意十足，讓許多老司機凍未條；不僅如此，她也甜笑表示，「因為有你們，讓我的人生充滿許多幸福、美好的回憶，2023希望你們可以繼續陪伴著倪娜，祝大家新年快樂。」

▲上次在北捷無罩散步。（圖／翻攝自YouTube／崩壞的英文老師）

據了解，倪娜去年12月PO出第一支無罩散步時，IG及YT分別累積12.4萬、1.3萬粉絲，推出第二支影片時，IG及YT的追蹤數來到13.6萬、3.59萬追蹤；直到現在，粉絲數已分別破15萬及5.61萬了。

另外，倪娜過去曾與謝姓網紅分享露奶照及性交影片，遭警方依妨害風化罪嫌移送法辦。新竹地方法院審理後，依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判倪娜及丈夫各有期徒刑2月，艾瑪與男友各有期徒刑6個月。