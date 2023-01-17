神秘10億帳戶曝光　健保署前主祕出賣情治個資

▲健保署前主祕葉逢明涉教唆下屬竊取民眾健保個資再賣至中國，檢調擴大偵辦中。

圖文／鏡週刊

存有全台2,300萬國人個資的衛福部中央健康保險署，驚傳資料遭盜賣至中國！檢調鎖定健保署前主祕葉逢明涉用隨身碟，以蠶食手法竊取檔案長達13年，由於涉及府院高層及11情治系統人員個資，嚴重影響國安，加上葉密集往返中國，疑用人頭在海外藏放逾10億元鉅款，懷疑另有共犯及未爆彈，正擴大追查中。

全案嚴重影響國安，舉凡總統府、立法院、國防部與國安局、軍情局、調查局、警政署、檢察、海巡、政風及憲兵等十一情治系統投保人員的個資全都外洩，就連一般民眾在各公司行號或工會、農漁會的投保資料也全流出，案情遠遠超越一般洩密案，消息一出，震驚各界。

▼國安局等11情治系統人員的健保個資，全被洩至中國。



雖然葉逢明獲無保請回，不過，專案小組掌握他的家族成員在海內外擁有超過10億元新台幣鉅款，加上他近年密集往返中國十多次，只要回台，家族的相關帳戶即有大筆款項匯入，懷疑是盜賣個資所得，不排除還有共犯，專案小組將他放掉並暗中監控，近日將發動新一波約談行動逮人。

本刊調查，葉逢明等人涉嫌從2009至2022年間，利用職務查詢健保資訊系統權限，外洩六大類健保被保險人資料等個資，歷時13年，由於健保資料庫龐大，分為保費及醫療管理等2個不同獨立系統，幾乎涵蓋全體國人，葉逢明等人此舉無疑將台灣民眾的隱私全洩光。

▼健保署將全民分成六大類納保，檔案疑遭外洩至中國，嚴重影響國安。

本刊調查，葉逢明近年經常不假赴中國北京、上海、南京及成都等地，他從港澳入境後即轉進中國，最常搭乘週四班機出國並在週日返台，旋風式出國次數超過10次，且幾乎都帶妻子同行。

雖然他稱是出國旅遊，不過，詭異的是，專案小組發現葉逢明每次回台不久，他家人在港、澳等地的銀行帳戶就會有不明的大筆資金匯入，最後再輾轉匯回台灣至其他親友戶頭，由於他未依規定報備至中國，專案小組懷疑他極可能藉此交付資料並利用人頭帳戶洗錢，相關疑點正持續清查中。

▼英美等國組成的五眼聯盟曾示警台灣的情治系統個資外洩，國安單位立即採取因應措施補破網。

