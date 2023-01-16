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Dcard 2022年度回顧！全年最受歡迎文章、遊戲與動漫名單大公開

▲▼ 。（圖／Dcard提供）

▲農曆年前 Dcard 推出 2022 年度回顧。（圖／Dcard提供）

生活中心／綜合報導

Dcard 於農曆年前公布 2022 年的數據回顧與今年發展趨勢，包含 2022 年最受「卡友」（意指在 Dcard 站上的使用者）關注的文章、遊戲 / 動漫看板與節目關鍵字等。也首度舉辦線下年會 「Dcard Wave Fest」 ，邀請站上近 400 位年輕網路世代創作者與板主齊聚一堂，藉由互動與遊戲認識彼此外，會中邀請到知名創作者阿滴、志祺與賀瓏擔任頒獎人，也安排站上創作者與 Dcard Video 成員分享在創作時會面對的壓力與解決方式，鼓勵辛苦一整年的 Dcard 創作者與板主。

▲Dcard Wave Fest 邀請站上近 400 位新世代創作者與版主齊聚，有人甚至一早從屏東出發到台北就為了參與盛會，讓台灣年輕網路世代的創作能量與管理經驗有機會相互交流。（圖／Dcard提供）

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▲Dcard Wave Fest 邀請站上近 400 位新世代創作者與版主齊聚，有人甚至一早從屏東出發到台北就為了參與盛會，讓台灣年輕網路世代的創作能量與管理經驗有機會相互交流。（圖／Dcard提供）

全台最大年輕人社群平台再進化 加入創作者俱樂部讓影響力加乘

隨著 Dcard 推出更多元的看板、開放手機註冊功能與拓展至海外市場成長等因素驅動，Dcard 宣布截至目前，已有超過 800 萬註冊會員，每月不重複訪客數也突破 2,000 萬，Dcard Wave Fest 邀請站上近 400 位新世代創作者與版主齊聚，有人甚至一早從屏東出發到台北就為了參與盛會，讓台灣年輕網路世代的創作能量與管理經驗有機會相互交流。

Dcard 產品總監林懷宇也分享了創作者與板主於 2022 年達到的成就。自 2021 年中開啟「Dcard 創作者俱樂部」，讓有影響力的卡友可以申請個板，除了可累積追蹤數外，分享的內容也能更多元自由。目前申請成為創作者的人數已經突破 6,000 人，其組成有 41% 的創作者為剛出社會的上班族，33 % 為在校學生，14％ 的創作者為自由工作者，話題類型也以美妝、穿搭、感情三個領域最受歡迎，2022 年間所有創作者共發表超過 30 萬篇的文章。隨著站內創作者社群蓬勃發展，也帶來更多商業合作的機會，2022 年 Dcard 創作者獲得商業合作的案量相比 2021 年成長了超過 40%。

▲▼ 。（圖／Dcard提供）

▲Dcard 宣布截至目前，已有超過 800 萬註冊會員，每月不重複訪客數也突破 2,000 萬。（圖／Dcard提供）

此外，Dcard 也擁有全台最大的板主社群，站上共有近 400 位甄選出來的熱心板主，2022 一整年所有板主共發佈了超過 5,000 篇公告與版規，共同維護站上卡友良好的使用體驗與內容。林懷宇表示：「創作者與板主是支撐 Dcard 成長兩個很重要的支柱， 2022 年在全站近 400 位的板主努力下，有近 2,500 萬人次訂閱這些看板，找到他們在 Dcard 上的興趣，創作者的能量也非常驚人，我們統計整年被卡友收藏的文章數有近 1,700 萬，數量相當於 24 座台北故宮博物院的館藏！今年 Dcard 社群平台期望朝『建立歸屬』、『促進對話』與『產生漣漪』三個方向邁進。」

▲Dcard Wave Fest 邀請站上近 400 位新世代創作者與版主齊聚，有人甚至一早從屏東出發到台北就為了參與盛會，讓台灣年輕網路世代的創作能量與管理經驗有機會相互交流。（圖／Dcard提供）

▲Dcard Wave Fest 邀請站上近 400 位新世代創作者與版主齊聚，有人甚至一早從屏東出發到台北就為了參與盛會，讓台灣年輕網路世代的創作能量與管理經驗有機會相互交流。（圖／Dcard提供）

首屆 Dcard Wave Fest 阿滴、志祺與賀瓏擔任頒獎人共襄盛舉

Dcard Wave Fest 分成互動、對談與頒獎三大主軸，前段藉由遊戲方式讓創作者與板主有機會可以互相熟悉認識，中間邀請在 Dcard 站內非常知名的傑出創作者「媽媽咪呀的咪呀」、烹飪板板主「Woody」擔任講者，與超高人氣 Dcard 影音團隊主持人 Rio 進行對談，聊到「面對經營的成果不如預期該如何調適？」媽媽咪呀的咪呀表示：「會先觀察現在大家最近喜歡的風格加到自己內容裡，重要的是心態上要找回自己喜愛分享的初衷，其實喜歡你的人都不會離開。」Rio 則分享：「我一直以來的心態就是先問自己這支影片是否問心無愧，再來就是去找出流量不吸引人的原因，剩下的就是放下，將重心放在接下來的作品。」

▲▼ 。（圖／Dcard提供）

▲邀請在 Dcard 站內非常知名的傑出創作者、烹飪板板主擔任講者。（圖／Dcard提供）

另外針對創作者最害怕的「遇到不友善言論，甚至爭議炎上時，該如何應對？」，媽媽咪呀的咪呀回應：「自己會先去了解網友文化，盡可能中立討論及發文，不帶極端或過於明確字眼。」Woody 也以板主角度補充：「有時候站規調整會讓卡友不適應，我會先專注理解他們認為不夠好的部分，再思考要從哪個角度溝通，盡量避免透過文字吵架。」

活動後段則是獎勵傑出創作者與板主的頒獎典禮，由阿滴、志祺與賀瓏擔任榮譽頒獎人，三位知名創作者一上台就引起現場眾人歡呼尖叫，將 Dcard Wave Fest 氣氛帶入另一波高潮，賀瓏在頒發「交際王」、「年度聊天王」與「emoji 年度收集王」時表示：「Dcard 的創作者跟板主顏值都超高的！也很佩服持續用文字來創作的人，感覺現場都充滿文學氣息。」在被邀請分享一個自己朋友創作的特別儀式感時，賀瓏也搞笑出賣自己公司同事，「喬瑟夫每次拍片的儀式感就是遲到，但他遲到越久，那支片就會越中！」

志祺在頒發「年度活動王」、「年度超新星」與「年度創作寶藏王」時分享：「我自己也是從文字起家，創作的原動力是跟大家分享對事物的好奇心。」而在被提問如果遇到粉絲成長停滯該怎麼辦時，也幽默地說「可以學阿滴，找到一個妹妹來拍片。」引起現場一陣大笑。

而壓軸登台的阿滴則是負責頒發「年度星好板主」、「年度創作熱忱王」、「鑽石板主」與最大獎項「創作排行年度冠軍」，舞台上阿滴聊到自己是第一位參加 Dcard 創作者俱樂部的 YouTuber，最近發現開始有數據後台可以看，就會很想要關注流量的狀況，在被問到覺得最瞎的創作者是誰時，阿滴也大爆好友圖文插畫家 Onion man 的料，「洋蔥真的超瞎，我剛跟他出國玩回來，他在國外搞丟手機、SIM 卡還有帽子，我們全部趴在雪地上到處挖才找到！」。而本屆最大的獎項「創作排行年度冠軍」由「呱呱叫主-呱呱和呱啦」獲得，喜愛發布鴨子的迷因影片跟梗圖，累積一大群喜歡看療癒白爛影片的卡友，超高互動跟留言讓他得以在眾多創作者中脫穎而出。

▲▼ 。（圖／Dcard提供）

▲活動後段則是獎勵傑出創作者與板主的頒獎典禮，由阿滴、志祺與賀瓏擔任榮譽頒獎人。（圖／Dcard提供）

現場玩色彩占卜與炒蛋挑戰 攤位活動驚喜不斷

第一屆 Dcard Ｗave Fest 也特別為現場近 400 位貴賓準備驚喜的攤位活動，由植萃保養品牌克蘭詩 CLARINS 精心準備占卜小卡，讓在場創作者與板主抽取幸運色，體驗全新上市「保養型香氛」，攤位散發各種舒活身心的香味，讓療癒氣氛滿滿。而台灣生活用品首選品牌 DIKE 雙全國際，特別為現場舉辦創作者與板主舉辦分組煎蛋 PK 大賽，使用長柄陶瓷蒸煮鍋挑戰不破蛋，刺激賽事讓攤位充滿熱情的歡笑聲。

▲▼ 。（圖／Dcard提供）

▲Dcard 於農曆年前首度舉辦實體 「Dcard Wave Fest」 ，邀請站上近 400 位年輕網路世代創作者與板主齊聚一堂。（圖／Dcard提供）

【Dcard 年度回顧】
2022 年最受關注的文章
回顧 2022 年最受關注的文章，內容涵括自身經驗、職業以及時事分享，藉由詳述內容與問答，除了讓大家可以找到共鳴外，也能藉著持續更新在文章內補充卡友後續的討論，讓文章具備更多不同的觀點。

我教了路人的小孩怎麼用衛生綿 ：
女卡友分享自己協助不認識的單親爸爸教導他女兒使用衛生棉，被多位卡友譽為今年最暖的文章之一。

我爸陪我去買內衣 ：
女卡友在母親節時分享單親爸爸陪自己去挑內衣，留言區有許多卡友也分享自己與爸爸相處的溫馨回憶。

烏克蘭士兵用自已的生命炸掉大橋 ：
卡友分享戰時士兵勇敢犧牲自己的故事，因緊扣時事，讓卡友們對於議題有更多面向的討論。

我的工作是職業美人魚????????‍♀️：
女卡友分享自己擔任水下職業美人魚表演者的工作趣事，因特別的工作身份讓眾多卡友留言詢問更多細節，也透過一問一答方式讓內容更加多元豐富。

懷孕懷到腦中風：
女卡友分享自己懷孕過程遇到的狀況，引起許多有類似經驗的卡友分享相關經歷。

2022 年討論度最高的國家
觀察自解封相關新聞釋出後，Dcard 站內與旅遊有關的內容就有非常顯著的提升，以 2022 年旅遊相關看板的關鍵字來看，日本依舊是台灣年輕人在解封後最感興趣的國家，關鍵字討論的數據甚至是韓國的三倍。
日本
韓國
美國
泰國
英國

2022 年最受關注的遊戲看板
回顧 2022 年最受關注的遊戲看板，DOTA 類遊戲還是台灣年輕人最喜歡的遊戲模式之一，而從網頁轉戰手遊的經典遊戲《摩爾莊園》，更是 2022 年新開板的所有看板中累積訂閱數最多的，可見經典 IP 仍然非常受到年輕人歡迎。
傳說對決
摩爾莊園
英雄聯盟
原神
APEX 英雄

2022 年最受關注的動漫看板
回顧 2022 年最受關注的動漫看板，由陸續推出電影、並於 2022 年末首度登台舉辦特展的《咒術迴戰》拔得頭籌，另外討論度一直很高、也於高雄舉辦展覽的《進擊的巨人》，以及隨著新遊戲推出與第一代主角完結等話題而持續有討論度的《寶可夢》都是今年很受歡迎的看板。
咒術迴戰
進擊的巨人
寶可夢
蠟筆小新
航海王

2022 年最受關注的影劇 / 綜藝節目
從 2022 年在戲劇綜藝相關看板的關鍵字中，可以看出 Dcard 站內累積一群喜愛討論長壽台劇的年輕族群，在每集開播時都會有專屬的討論串讓大家隨著劇情即時留言，包含《一家團圓》與《黃金歲月》，每次的 Live 文都有超過百則的討論。另外堪稱今年現象級的綜藝節目《原子少年》，在節目開播完各團陸續出道，也讓討論話題延續，持續創造曝光。
一家團圓
原子少年
黃金歲月
二十五，二十一
來吧！營業中

▲Dcard Wave Fest 邀請站上近 400 位新世代創作者與版主齊聚，有人甚至一早從屏東出發到台北就為了參與盛會，讓台灣年輕網路世代的創作能量與管理經驗有機會相互交流。（圖／Dcard提供）

▲Dcard 統計整年被卡友收藏的文章數有近 1,700 萬，數量相當於 24 座台北故宮博物院的館藏。（圖／Dcard提供

關於 Dcard
Dcard 成立於 2011 年，是全台灣最大的年輕人社群平台，重視隱私的特色，讓使用者能自由自在地說出想法與交流意見。目前註冊會員超過 800 萬，每月不重複訪客高達 2,000 萬。獨特的「抽卡」功能讓用戶可在午夜 12 點隨機配對，拓展朋友圈。

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