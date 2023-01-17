中國加速「核武庫擴張」遭美日關切　中國外交部：渲染中國核威脅

▲中國加速「核武庫擴張」遭美日關切。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美日外長、防長日前舉行「2+2會談」並在會後發表聯合聲明，表示雙方持續關切中國正在和加速進行核武庫擴張，且認為中方缺乏透明。中國外交部對此回應表示，美日聯合聲明操弄話術，混淆視聽，渲染鼓譟中國核威脅，企圖為自身軍事力量鬆綁尋找藉口，「中方對此堅決反對，已提出了嚴正交涉」。

中國外交部發言人汪文斌強調，中國始終堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守任何時候、任何情況下不首先使用核武器，明確承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。

汪文斌說，中國是五個核武器國家當中唯一作出上述承諾的國家，中國核力量始終維持在國家安全需要的最低水平，任何國家只要不對中國使用核武器，都不會受到中國核武器的威脅，這是最有實際意義的透明。

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）



汪文斌指出，事實上，美日兩國在核裁軍與核不擴散問題上的消極動向，才真正值得國際社會高度警惕，美國擁有世界上最龐大最先進的核武庫，仍然投入上萬億的美元升級三位一體核力量，發展低當量核武器，降低核武器使用門檻，並通過出售核潛艇強化核保護傘等方式，推動構建極具冷戰色彩的小圈子。

汪文斌說，日本作為《不擴散核武器條約》的無核武器締約國，理應切實履行核不擴散國際義務，但日本卻一直享受著美國的核保護傘，甚至反對和阻撓美國放棄首先使用核武器政策，國際社會對此早有關切和質疑。

汪文斌說，中方敦促奉勸美日兩國摒棄冷戰思維，不要搞陣營對抗，切實履行核裁軍和核不擴散義務，為維護國際和地區和平穩定發揮應有作用。