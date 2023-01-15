英國創先例提供烏克蘭坦克　首相府：這只是開始

▲英方宣布提供烏方「挑戰者2型」主力戰車。（圖／翻攝自臉書／HM Armed Forces）

中央社記者陳韻聿倫敦14日專電

俄羅斯全面侵略烏克蘭即將滿一年，英國首相府表示，英方未來幾週將在軍事和外交領域敦促盟友儘早落實既定的援烏計畫；英國率先提供坦克不過是加速擴大援烏的開端。

首相府表示，英國國防與安全事務官員判定，有鑑於運補困難和士氣低下，俄羅斯正處於劣勢。各國援烏能發揮最大效益、進一步有效反制俄方的時機已到來，必須把握以打破戰事僵局。

一位發言人表示，首相蘇納克（Rishi Sunak）明確瞭解，戰事拖延對俄方有利，因此務必與盟友協力加大對俄施壓；英方將積極運用在北大西洋公約組織（NATO）、七大工業國集團（G7）、北歐－波羅的海「遠征軍聯合部隊」（Joint Expeditionary Force）的影響力。

蘇納克今天稍早與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）再度通話，英方隨後宣布提供烏方「挑戰者2型」（Challenger 2）主力戰車（MBT）。這是蘇納克去年10月就任以來，與澤倫斯基第5次通話。

首相府晚間表示，14輛「挑戰者2型」主力戰車僅是英國加速擴大援烏的開端。「挑戰者2型」近幾週就會運抵烏克蘭；此外，英方很快將提供約30輛需由5人操作的大型自走砲AS90。烏克蘭武裝部隊這幾天就會接受訓練，學習操作「挑戰者2型」及AS90。

英國是第一個對烏克蘭運交坦克的西方國家。「挑戰者2型」可配載高階設備，是英國最強大的重型戰車之一。儘管14輛戰車與烏方開出的數百輛需求相去甚遠，英方期待此舉具示範作用，有助鼓勵德國等國供應「豹2式」（Leopard II）主力戰車。

首相府指出，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）本週將訪問愛沙尼亞及德國，商議強化對烏軍援。外交大臣柯維立（James Cleverly）本週將訪問美國與加拿大，重點議題包括加強對俄制裁及促進各國加大援烏力道。

俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）近日受命直接指揮對烏作戰，將為烏克蘭戰場勝敗直接負起責任。

烏克蘭一位高階軍方人士告訴中央社，俄方正準備再度發動大規模進攻，包括可能自白俄羅斯攻擊基輔，今年春、夏季的情勢發展十分關鍵，烏方需儘快取得充分軍援。

另一方面，這位人士示警，莫斯科將持續試圖在國際間削弱提供烏克蘭軍援的正當性，可能手段包括利用在烏國境內獲取的西方武器在他國發動恐怖攻擊。