無症狀感染者=免疫力好？　醫揭殘酷真相打臉：體內反覆發炎

▲感染新冠肺炎，可能出現症狀，但也有人完全沒症狀。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新冠疫情肆虐全球3年多，各國已邁向和病毒共存「後新冠時代」，一般人通常認為，無症狀感染可能是身體免疫力比較好，不過醫師打臉指出，這類感染者身體的發炎時間更長，傳播病毒的時間也更長。

胸腔暨重症科醫師黃軒在臉書分享國外研究「無症狀感染者的免疫情況」，病毒排出的時間需要19天，相較於有症狀感染者，還要多5天，代表病毒殘留在身體內較久，傳播的風險也越多，而且無症狀感染者，IgG抗體濃度比較低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於出院康復後8周的恢復期，無症狀感染者不像有症狀感染者快速會下降，因為仍然在發炎反應中。而無症狀感染者，對新冠的免疫力，在感染2～3個月內，可能還反覆不斷發炎，使其IgG抗體持續上升。

▲新冠病毒有40～60%是由無症狀感染者引起。（示意圖／翻攝自pexels）

這些結果就解釋了，病毒擴散40～60％是由無症狀感染者引起，無症狀不一定是代表免疫力很好，反而是免疫系統釋放太少激素（cytokines），使得發炎反應悶在體內持續好幾個，病毒清除率較久，能傳播的機會也越久；雖然無症狀感染者的抗體上升較慢、IgG抗體存在較久，但是預後通常也比有症狀患者要好，因為當有症狀中重度患者，釋放大量激素，也會使很多器官損傷。

延伸閱讀

▸ 求子還願遇死劫！3寶爸命喪尼泊爾空難 男歌手1巧合與死神擦肩而過

▸ 一吵架男友就冷戰 34歲妹驗出2條線猶豫：怕無止盡冷暴力

▸ 新手媽見安親班過年「10天沒課」學費卻照繳 聽老師超直白回覆驚呆