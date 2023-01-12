　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯蔬果、米、牛奶「買1送1」！合作農委會推動「平價專區」

▲▼行政院農委會與全聯福利中心合作推出「平價專區」，祭出牛奶、蔬果、米等民生農產品「買1送1、第2件5折」。（圖／記者林育綾攝）

▲行政院農委會與全聯福利中心合作推出「平價抗漲專區」，祭出牛奶、蔬果、米等民生農產品「買1送1、第2件5折」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

行政院農委會為了穩定供貨和物價，也照顧民生和弱勢族群，今（12）日宣布與全聯福利中心合作推出「平價抗漲專區」，以民生常需要的米、生鮮蔬果、牛奶等祭出「買1送1、第2件5折」等優惠。

農委會主委陳吉仲表示，感謝全聯一直力挺和幫忙農民，過去不但幫忙賣過鳳梨、石斑魚等優質農漁產，如今面臨全球原物料上漲造成物價漲價情形，再度合作開辦「平價抗漲專區」，目前品項有米、生鮮蔬果、牛奶、保久乳等；而背後很多成本都是全聯吸收，加上是產地直送，不會影響到產地價格。他也透露，全聯不久後也會配合農委會，販賣平價的「幸福餐盒」，照顧更多年輕和弱勢族群。

▲▼全聯與農委會合作推出「平價專區」，祭出牛奶、蔬果、米民生農產品「買1送1、第2件5折」等優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯與農委會合作推出「平價抗漲專區」，祭出牛奶、蔬果、米⋯等民生農產品「買1送1、第2件5折」等優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯與農委會合作推出「平價專區」，祭出牛奶、蔬果、米民生農產品「買1送1、第2件5折」等優惠。（圖／記者林育綾攝）

全聯行銷協理劉鴻徵表示，與農委會合作的「幸福餐盒」預計在北部190家先開辦，一個便當預計販售60元，主菜有魚或肉，細節會再公布，估計3月起在中餐、晚餐，總共4小時限時開賣，每店限量約20個。

至於「平價專區」目前暫定辦理一季，而全聯實際上長期以來每週三、六都有祭出部分商品「買1送1」、「家庭日」等活動，讓更多民眾有機會省荷包，受到許多消費者歡迎。

ET快訊
快訊／13:15連兩震！規模4.4地震　高屏3級
快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃
快訊／王思聰驚傳上海打人！　權威人士爆警方未公開內幕
快訊／職籃20年來首場「明星賽」！　時間地點公開
全民發6000領取資格確定！　比照五倍券辦理
快訊／戴資穎擊敗中國女將！　晉級馬來西亞公開賽8強
年終入帳「被多扣一筆錢」！　他見明細氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯蔬果、米、牛奶「買1送1」！合作農委會推動「平價專區」

灌籃高手1996年絕版週刊少年Jump　海外代購賣出近萬元高價

兔年要有！超商獨家「Miffy兔限量周邊」來了　毛毛包、折疊椅超Q

新口味！速食店開賣超狂「撲克牌雞鴨塊」　加碼這6天送百份炸雞

【廣編】遠百竹北創新無極限　1月11日盛大開幕

冬日沙灘避寒、享音樂美食微醺氣氛！屏東青洲灣派對度假懂生活

北海道「2款人氣雪糕」來了！咬下爆餡超邪惡　超商限定開賣

擺脫安眠藥！「這物」連NASA也認證能解決失眠問題

【廣編】幸福城堡產後護理之家首創業界唯一的科技產康課程　專業客製化月子餐雙強服務

有整隻雞腿！超商開賣「台酒花雕雞湯麵」　加碼吃威士忌巧克力塔

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

全聯蔬果、米、牛奶「買1送1」！合作農委會推動「平價專區」

灌籃高手1996年絕版週刊少年Jump　海外代購賣出近萬元高價

兔年要有！超商獨家「Miffy兔限量周邊」來了　毛毛包、折疊椅超Q

新口味！速食店開賣超狂「撲克牌雞鴨塊」　加碼這6天送百份炸雞

【廣編】遠百竹北創新無極限　1月11日盛大開幕

冬日沙灘避寒、享音樂美食微醺氣氛！屏東青洲灣派對度假懂生活

北海道「2款人氣雪糕」來了！咬下爆餡超邪惡　超商限定開賣

擺脫安眠藥！「這物」連NASA也認證能解決失眠問題

【廣編】幸福城堡產後護理之家首創業界唯一的科技產康課程　專業客製化月子餐雙強服務

有整隻雞腿！超商開賣「台酒花雕雞湯麵」　加碼吃威士忌巧克力塔

《失落的方舟》台北電玩展繼續辦不退展　大會主辦：沒收到展出異動

LIVE／「確診數上下波動」高峰趨勢有變？王必勝最新說明

快訊／13:15連兩震！發生「規模4.4地震」　最大震度3級

南韓尹錫悅首提「擁核論」！靠國內技術自行研發核武　力抗北韓威脅

2週前剛就職議員！　王鴻薇「16日宣誓就職立委」 正式進立院

「西華富邦」2.9億交易...晚3年揭露　內行曝可能原因

蘇晏霈「火辣露半球」15次披白紗！婆婆親手驗貨：很軟Q

本土劇女星「原來超有料」！透視婚紗照太兇　網：跌倒會有東西掉出來

張善政「抿兩口」紅酒後開車挨批　侯友宜：首長行程都非常滿

林華韋邀請回台執教　酒井光次郎：不想輸給威助學弟

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

消費熱門新聞

冬日沙灘避寒、享音樂美食微醺氣氛！屏東青洲灣派對度假懂生活

全聯福袋行李箱「跟周子瑜同款」

有整隻雞腿！超商開賣台酒花雕雞湯麵

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

4大超商補班咖啡優惠懶人包

全聯合作農委會　蔬果牛奶買1送1

速食店開賣超狂「黃金雞鴨塊」！

氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘

兔年要有！超商獨家Miffy兔限量周邊

Uber Eats「1月激省優惠碼」懶人包

灌籃高手1996年絕版週刊少年Jump　賣出近萬元

麥當勞「BT21餐具組」緊急喊卡停賣

麥當勞限時21天「3大品項買1送1」

擺脫安眠藥！NASA認證能解決失眠問題的床墊

更多熱門

相關新聞

蔬菜比去年貴46%！過年荷包縮水　農委會盤點年前農漁畜產品都漲價

蔬菜比去年貴46%！過年荷包縮水　農委會盤點年前農漁畜產品都漲價

下周就要過年了，因年前民生需求量大，農委會今（10日）公布「春節期間農漁畜產供應量能」，整體供應量維持去年水準，但除了花卉價格下降外，包括蔬菜、水果、漁產品、畜肉和雞蛋價格，均比去年高，其中蔬菜價格今年每公斤35.2元，比去年上漲了46%。

全聯小編PO「花生醬」超獵奇由來

全聯小編PO「花生醬」超獵奇由來

幫你省荷包　農委會推「農漁畜產平價專區」年前啟動

幫你省荷包　農委會推「農漁畜產平價專區」年前啟動

全聯福袋行李箱「跟周子瑜同款」

全聯福袋行李箱「跟周子瑜同款」

蛋價上漲傷荷包！陳吉仲：原物料影響「春節前農漁畜產品供應無虞」

蛋價上漲傷荷包！陳吉仲：原物料影響「春節前農漁畜產品供應無虞」

關鍵字：

全聯農委會

讀者迴響

熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

男女神都被拍過哈菸！

宋先生小甜甜家庭觀不健全　阿BEN怒譙

普發6000元！政院通過共享特別條例　執行到2025年

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面