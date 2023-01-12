全聯蔬果、米、牛奶「買1送1」！合作農委會推動「平價專區」

▲行政院農委會與全聯福利中心合作推出「平價抗漲專區」，祭出牛奶、蔬果、米等民生農產品「買1送1、第2件5折」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

行政院農委會為了穩定供貨和物價，也照顧民生和弱勢族群，今（12）日宣布與全聯福利中心合作推出「平價抗漲專區」，以民生常需要的米、生鮮蔬果、牛奶等祭出「買1送1、第2件5折」等優惠。

農委會主委陳吉仲表示，感謝全聯一直力挺和幫忙農民，過去不但幫忙賣過鳳梨、石斑魚等優質農漁產，如今面臨全球原物料上漲造成物價漲價情形，再度合作開辦「平價抗漲專區」，目前品項有米、生鮮蔬果、牛奶、保久乳等；而背後很多成本都是全聯吸收，加上是產地直送，不會影響到產地價格。他也透露，全聯不久後也會配合農委會，販賣平價的「幸福餐盒」，照顧更多年輕和弱勢族群。

▲▼全聯與農委會合作推出「平價抗漲專區」，祭出牛奶、蔬果、米⋯等民生農產品「買1送1、第2件5折」等優惠。（圖／記者林育綾攝）

全聯行銷協理劉鴻徵表示，與農委會合作的「幸福餐盒」預計在北部190家先開辦，一個便當預計販售60元，主菜有魚或肉，細節會再公布，估計3月起在中餐、晚餐，總共4小時限時開賣，每店限量約20個。

至於「平價專區」目前暫定辦理一季，而全聯實際上長期以來每週三、六都有祭出部分商品「買1送1」、「家庭日」等活動，讓更多民眾有機會省荷包，受到許多消費者歡迎。