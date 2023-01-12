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全聯將開賣熱便當每個60元！「幸福餐盒」每日4小時限時限量販售

▲▼全聯合作農委會推出「平價抗漲專區」，針對生鮮、乳品、米等推出優惠。（圖／業者提供）

▲全聯配合農委會推出「抗漲專區」，針對生鮮、乳品、米等推出優惠，更透露之後也將開賣平價「幸福餐盒」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為了穩定物價及照顧民生需求，全聯配合農委會平價專區政策，今（12）日起推出「抗漲專區」，祭出生鮮蔬果、米、牛奶等「買1送1、第二件5折起」優惠。而未來全聯也將與農委會合作推出「幸福餐盒」，預計每個販售60元，在北部190家店先開賣。

農委會主委陳吉仲表示，國產農漁畜產品在近兩年面臨重大衝擊，而全聯一直以來力挺農民，幫忙賣過鳳梨、釋迦、石斑魚等優質農漁產；如今面臨國際原物料價格高漲而衍生的物價上漲，再度配合農委會的平價專區政策，推出「抗漲專區」。

▲▼全聯合作農委會推出「平價抗漲專區」，針對生鮮、乳品、米等推出優惠。（圖／業者提供）

▲全聯合作農委會推出平價「抗漲專區」，針對生鮮、乳品、米等推出優惠。（圖／業者提供）

平價「抗漲專區」品項都以民生所需的農產品為主，像是米、生鮮蔬果；而最近剛好是鮮奶的產季，也特別將牛奶放入優惠名單中。陳吉仲也透露，全聯不久後也會配合農委會，販賣「幸福餐盒」，同樣是響應平價政策，照顧更多年輕和弱勢族群。

而全聯行銷協理劉鴻徵表示，與農委會合作的「幸福餐盒」（暫名）預計先在北部190家門市販售，一個便當預計販售60元，主菜有魚或肉，細節會再公布，估計3月起開賣。另外由於是熱便當，因此會在在中餐、晚餐，總共4小時的時段限時開賣，每店限量約20個左右。

▲▼全聯與農委會合作推出「平價專區」，祭出牛奶、蔬果、米民生農產品「買1送1、第2件5折」等優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲除了抗漲專區響應政策，之後也會推出平價的幸福餐盒。（圖／記者林育綾攝）

全聯「抗漲專區」網羅生鮮商品、民生用品，大部分都有全聯價8折起優惠，且每兩週皆有促銷商品，並長期於門市DM上規劃抗漲專區，平均有超過3,000~4,000個品項供民眾挑選，好比生鮮蔬果、米、牛奶、保久乳等，祭出「買1送1」、「第2件5折」、「超低卡友價」等優惠。

另外全聯也長期在每週三、六固定時間推出優惠，像是「週三家庭日」、「週末買菜日」、「週末限定買1送1」等好康，是不少婆媽省荷包的秘訣。

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