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逆勢抗漲！全聯現煮阿薩姆茶葉蛋「只要9元」　袋裝也有優惠

▲▼全聯阿薩姆茶葉蛋逆勢抗漲。（圖／業者提供）

▲全聯現煮阿薩姆茶葉蛋逆勢抗漲，每顆販售9元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

近來蛋價受到國際物價上揚與禽流感影響，持續升高，不過全聯再度逆勢抗漲，今（13）日宣布於50間有販售現煮阿薩姆茶葉蛋的門市，推出每顆9元的茶葉蛋，只要一個銅板價就能品嚐；另外還販售袋裝6入的阿薩姆茶葉蛋，一袋65元，平均一顆不到11元。

面對雞蛋成本上漲創新高，先前全家便利商店、萊爾富便利商店陸續宣布茶葉蛋漲價，從每顆10元漲價至13元。而全聯表示，發揮通路力量讓全民一同省荷包、過好年，在全聯50間販售現煮阿薩姆茶葉蛋的門市，價格為每顆9元；另外在全台門市販售的袋裝6入阿薩姆茶葉蛋，一袋65元，等於平均一顆不到11元。

▲▼全聯阿薩姆茶葉蛋逆勢抗漲。（圖／業者提供）

▲全台門市販售的袋裝6入阿薩姆茶葉蛋，一袋65元，平均一顆不到11元。（圖／業者提供）

另外，萊爾富雖然宣布茶葉蛋漲價，不過也同步祭出三大優惠，即日起至1月31日推出合購活動，購買指定商品1件就能「加1元吃茶葉蛋」，指定商品包括喬亞滴濾系列的無糖黑咖啡/拿鐵咖啡(單件39元)、阿華田340 mL(單件30元)、每日活力蛋白飲(奶茶口味/無糖奶茶，單件售價45元），最高可現打7.9折，可省12元。

同一期間，在萊爾富購買茶葉蛋2顆，加指定飲品1件，即享合購價39元，指定飲品包含LCA506活菌發酵乳(單件售價28元)、福樂自然零優酪乳無加糖/草莓(單件售價28元)，等於打7.2折，現省15元。萊爾富也推出「茶葉蛋2件折扣」活動，1月31日前購買茶葉蛋享「2件20元」優惠，等於平均每顆10元。

▲萊爾富茶葉蛋祭出三大優惠 。（圖／萊爾富提供）

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