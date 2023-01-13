全聯新推線上「隔日達」！滿額399元就免運　爆殺品3折起

▲全聯線上「隔日達」服務新登場，精選上萬件商品包括家電、美妝等，消費滿399元就免運。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為了搶攻年貨商機，全聯推出全新線上「隔日達」服務，精選食品、家電、鍋具、保健、美妝、年貨等上萬件商品，消費滿399元即可免運費送到家；即日起至2/2還有每日限搶商品爆殺3折起，每週三還有限量折價券，結帳滿額可現折100元。

全聯推出「小時達」服務以來，以最快40分鐘送到家的特色，成為台灣最多人使用的生鮮電商；而為了提供更多元的服務及商品，如今推出「隔日達」服務，提供更多商品選擇，針對家電、鍋具、保健、美妝等分類，精選上萬件商品，推出隔日送到家的線上服務。

消費者只要在PXPAY 或PXGo!點選「隔日達」服務和商品，隔天就送到家，而新上線期間，全站消費滿399元即享免運費。

即日起至2/2的春節活動檔期，「隔日達」也推出超強優惠，線上年貨大街備足各式年貨禮盒、零嘴飲料、大掃除好物；每週三還有限量折價券，結帳滿額可現折100元。而在指定加碼日，若使用全支付結帳單筆滿1500元，再贈1000福利點；使用PX Pay單筆消費滿1500元，贈600福利點購物回饋。

「隔日達」也從即日起推出眾多爆殺價特惠商品，還有知名品牌夯品「特殺3折起」限量搶購；1/18~1/29過年期間購物滿888元，還有機會抽888福利點新春紅包。

▲美廉社近來推出春節限定優惠，還有與LINE FRIENDS合作「福兔咖啡」。（圖／業者提供）

另外，美廉社即日起至2/7也推出春節限定優惠，門市單筆消費滿200元就贈送30元折價券，還有指定禮盒「2件88折」優惠。會員也獨享加碼好康，贈送獨家「開運紅包」限量10萬份、「發財金好券」限量5萬份，送完為止；還有KKTV「14天免費追劇神券」。

其中「發財金好券」藏大禮包，線上購物平台「Go美廉」新春滿額折價券88元4張、168元1張，有上千款3C家電、禮盒、年菜等商品皆可折抵使用，憑券會員還可用點數換購熱銷商品。

門市預購也推出多款口碑商品，如：欣興四六一、莫宰羊、老董、MeetFresh、一之鄉、夜市排隊小吃總舖獅、日本最強花月蘭拉麵等上百種品牌，優惠最低5折起。