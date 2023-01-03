每天穿運動內衣！C杯妹慘變A「大走山」嚇傻店員：尷尬死了

▲原PO長期穿運動內衣，最後才發現自己竟有C罩杯，圖非當事人。（示意圖／pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「以前我總是覺得穿小可愛舒服」一名女網友表示，她過去都認為穿運動內衣非常舒適，直到被親友提醒外擴嚴重，才決定到內衣店選購。沒想到，店員確認後，發現原PO竟然是C罩杯，而非A罩杯。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」分享自己的血淚經驗表示，她過去覺得穿運動內衣很舒適，因此都透過網路自己下單採買，直到近日被親戚提醒胸部外擴走山嚴重，她才鼓起勇氣到內衣店試試，打算將過去「想A罩杯走山無所謂吧！」的想法拋棄。

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原PO說，女店員看到她提供的三圍數字後直言「小姐您是B喔」，雖然與她認知自己的A罩杯不同，但因差異不大也就沒過多的想法，直到她試穿後，店員尷尬地說「姐您這是C…您的上圍是有的，只是您怎麼下垂外擴這嚴重」，瞬間讓原PO無地自容，坦言過去穿運動內衣「很久了」。

▲原PO呼籲，不要為了舒服讓胸部走山。（示意圖／取自pexels）



「A是全平，B是微微隆起」女店員耐心地教學，但原PO卻非常尷尬，還認為女店員的聲音太大，最後感慨穿錯內衣多年，為了舒服讓胸部全走山，「最後默默結帳…現在只能穿調整行內衣把原本外擴走山的胸型穿回！在此奉勸各位姐妹們，不要學我貪一時舒服」。

網友看完紛紛留言，「傳說中的假A真C」、「台灣都是歡樂杯，其實也不用太在意杯，但是走山真的不行」、「是的，我遇過這樣的客人（賣內衣的我）客人完全不清楚自己的cup，後來她才發現自己有D」、「我也是生完小朋友後就亂穿，一直都穿B罩杯！那天也是跑去門市，結果直接就是有D罩杯」、「我已經穿罩杯小可愛6年多了，胸部還是這樣子，不覺得走山耶」、「就像我國中的時候一直穿錯內衣，穿成B罩。結果到了高中變成E罩，到了現在變成H罩」。