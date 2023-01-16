駕駛闖紅燈撞翻「滑手機騎士」　結局是他挨罰6萬

記者黃翊婷／綜合報導

何姓駕駛去年3月12日下午4時許開車行經高雄市楠梓新路某路口，因闖紅燈撞上一名滑手機的騎士，導致對方受傷。橋頭地院法官認為，騎士雖然為綠燈直行享有路權，卻低頭滑手機並貿然前行，確實有疏失；而何男闖紅燈導致車禍也實有不該，考量到本案是汽車駕駛過失情節較重，最終依過失傷害罪判處何男2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

▲何男闖紅燈撞傷騎士。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中指出，何男去年3月12日下午4時許開車行經楠梓新路某路口，他本應遵守交通號誌燈指示，卻還是貿然闖紅燈進入路口，結果撞上自東側待轉區起步的騎士；騎士當時因為使用手機，沒有注意到車前狀況，雙方碰撞後當場人車倒地，並受到頭部外傷、左膝撕裂傷（長3公分）、右足挫擦傷等傷害。

車禍發生之後，何男留在現場等待警員到場，並主動告知自己就是車禍肇事者。

橋頭地院法官認為，何男闖紅燈的行為過失甚明，但騎士在路口低頭使用手機，未注意到闖紅燈車輛，導致雙方發生碰撞，縱使騎士為綠燈直行享有路權，仍應該對他人違規情形予以注意，因此認定騎士未注意車前狀況並隨時採取必要之安全措施，貿然前行之疏失，同為本案的肇事原因。

法官接著說，何男闖紅燈導致車禍發生，實有不該，考量到他沒有前科，犯後皆坦承不諱，且闖紅燈的行為在此案中過失情節較重，最終依過失傷害罪判處2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。