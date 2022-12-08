女學生遠距離戀愛傳裸照　他分手後外流「1原因免賠」

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名女學生A曾與孫姓男子交往，沒想到分手之後，對方竟然把她的私密照片上傳到色情網站。雖然刑事部分孫男被依法判刑2年；但民事部分，A女提告求償200萬元，卻因為已經超過2年時效，被橋頭地院法官裁定駁回。

▲孫男在交往期間利用A女涉世未深，誘使她拍攝裸照。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，孫男與A女交往時，對方仍未滿18歲，由於兩人是遠距離戀愛，他誘使女友用手機自拍裸照，再傳給自己觀賞；後來兩人因故分手，女方卻在2016年9月間突然收到陌生人傳訊息通知，這才知道當年傳給孫男的私密照片被外流了，嚇得趕緊向警方報案。

刑事部分，孫男辯稱，那些私密照片都是A女自願拍攝並傳給他看的，分手之後就將照片刪除，沒有上傳到網路或傳給其他人，但他曾經把手機借給朋友，可能是朋友利用自己未登出的帳號、密碼，偷偷跑去色情網站散布照片。

不過，檢方調查發現，孫男直到2018年間仍有將照片上傳至雲端保存的紀錄，可見他在分手之後，並未真的將A女的私密照片全數刪除。橋頭地院法官一審依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，判處孫男2年有期徒刑；全案上訴至高雄高分院，也在今年11月初遭到駁回。

而民事部分，A女向孫男提告求償200萬元，但因為她是在2020年5月才提出刑事附帶民事訴訟，已經超過2年時效，最終被橋頭地院法官裁定駁回，孫男免賠，全案仍可上訴。