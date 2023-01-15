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《一隻台灣黑熊之死》紀錄片　台東場首映近百人捧場

▲一隻台灣黑熊之死紀錄片-台東場首映會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲一隻台灣黑熊之死紀錄片-台東場首映會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

《一隻台灣黑熊之死-711/568的人間記事》紀錄片，14日在台東藝文中心演講廳台東場首映，現場來了近百名觀眾、除了親子‍‍組合外，還許多關心生態保育的夥伴及學校教師蒞臨觀賞。

影片中完整紀錄來自大雪山的大公熊568/711在2次誤中陷阱經過救傷、野放後最終命喪在南投武界山區的經過，以及過程中保育人員的心聲，山村居民看待事件的視角，帶出人熊關係的省思，忠實呈現各公私部門人員在其中為台灣黑熊保育努力的身影，事件雖令人遺憾，但希望牠以生命帶來的不只是悲傷與悼念，而是往後長遠的教育意義。

映後也由野灣野生動物保育協會的江宜倫獸醫師與出席民眾分享先前與台東處合作救援照養及野放台灣黑熊Mulas 及Umas的經驗；現場也安排了民眾回饋映後感想及有獎徵答活動，現場反應極為熱烈；也期盼民眾在觀賞過這部台灣黑熊生命旅程故事後，能夠理解營造人熊和諧友善共處環境的重要性。

這一部711/568台灣黑熊的人間紀事紀錄片，也將在今年春節連假期間於知本國家森林遊樂區內遊客中心放映室定時播放，提供到遊樂區踏青走春的遊客也能有觀賞的機會；同時也歡迎有本片專案播映需求的學校或單位逕洽台東處安排。台東放映會結束後現場即有多位老師提出申請，截至目前為止，台東縣內學校申請播映已逾10場次。

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