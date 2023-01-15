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20頂真人假髮年終送　衛福部台東醫院170cm女模級同仁示範

▲部東3位素人都是第一次戴假髮，真心希望癌症病友在春節前改頭換面迎接新年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲部東3位素人都是第一次戴假髮，真心希望癌症病友在春節前改頭換面迎接新年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛福部台東醫院向癌症希望基金會募集到20頂真人髮束製作的假髮，希望在春節前後送出，讓癌友改頭換面順利過新年；部東找來3位身高170公分的同仁示範穿搭造型，在民權里日式建築群開起攝影會，發出免費贈送的好消息。

出演示範的部東員工依照個人喜好和對病患的觀察，搭配出風格清新的假髮穿搭，3人都是第一次戴上假髮；在專責病房服務的護理師陳奕臻說，親人當中有人罹患鼻咽癌，治療期間的心情低落家族都感受得到，如果病患願意出門走動維持社交，對病情幫助很大；另一位門診護理師黃冠榕提到，不管身心有任何不適，家人的關愛都是最有力的支持；來自行政部門的羅婉玲落落大方面對鏡頭，以日常私服表達對癌友的支持。

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▲部東3位素人都是第一次戴假髮，真心希望癌症病友在春節前改頭換面迎接新年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

院方表示，3年前開設血液腫瘤科別之後接觸到癌症病友，他們因為化療產生掉髮副作用，外型變化或多或少讓他們產生不想出門、不敢照鏡子的排斥感，時任護理長的陳玉玲頗為心痛，因此聯繫癌症希望基金會募集到20頂假髮；陳向基金會表達現實狀況，偏鄉病患大多經濟弱勢，只能購買便宜的髮巾或是帽子略加遮掩落髮，與基金會採用租借方式，讓病友能夠定期改變造型的永續做法不同，贈送比租借更符合在地需求。

癌症希望基金會指出，台灣每年至少有10萬癌友因為治療而落髮，因此在2002年成立假髮銀行並持續募款，提供癌友免費假髮租借服務，真人髮束持續受到好評，比起一般假髮更自然，搭配日常穿著就像是自己原本擁有的頭髮；他們看到病友戴著亮麗兼具自然感的假髮進出北中南的希望小站或是回診各醫院，滿滿的自信心寫在臉上。

▲部東3位素人都是第一次戴假髮，真心希望癌症病友在春節前改頭換面迎接新年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

部東說，台東癌友可撥打089-324112轉接公關室賴先生表達需求，送出假髮的同時也會附上假髮的日常保養宣導單，盡力讓癌友在兔年開春之際迎接全新的開始；民眾若想贊助癌症希望基金會的「希望Going，為癌『接麗』我挺你」假髮募款專案，也可以撥打0809-010-580專線，實際付出對癌症病患的關心。

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