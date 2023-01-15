黨員怒嗆2024要挺吳欣岱　高嘉瑜喊尊重：謝謝他

▲吳欣岱被評為2024港湖立委潛在人選。（資料照／翻攝自吳欣岱臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜近期因為批評稅收超徵是行政失靈，火速道歉後仍未止血，遭多名黨員公開怒嗆「下台」。她15日上午前往黨主席補選投票前，有黨員受訪喊2024立委要支持台灣基進台北市黨部主委吳欣岱，高回應，謝謝他；至於有人建議進行排藍初選民調，高直言，當年「11寇」也有排藍民調，民進黨走回當時的路是自我設限，非民眾樂見。

今天是民進黨主席補選投票日，高嘉瑜上午前往投票前受訪時，被媒體問及，有民進黨支持者表示要支持吳欣岱一事，高說，尊重大家不同的意見，謝謝大家；至於有評論稱高嘉瑜初選一定不會贏，高說，「我也謝謝他」。

▲高嘉瑜上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈翻攝）

媒體詢問，現有人提出應該進行排藍初選民調，或者將高嘉瑜停權，讓高無法參與立委初選，這是有可能的嗎？高自身參加初選的意願高嗎？高嘉瑜表示，民進黨就是一個民主進步的初選機制，這種情況下，過去在「11寇」也有所謂的排藍初選民調，大家也知道，當時的狀況對民進黨來說並不是非常的好，現在民進黨若走回當時的路，會讓人覺得好像在自我設限，相信不是民眾樂見的。

高嘉瑜說，當然民進黨還是有黨內民主機制，會去討論如何站在既有的基礎上，才能夠廣納其他不同意見，吸引中間年輕選民的支持，才有辦法在2024勝選，大家也知道，2024對民進黨來說是非常艱困的選戰，大家必須齊心協力團結，才有辦法勝選。

此外，媒體另關注，台北市前市長柯文哲今天受訪稱，如果前副市長黃珊珊跟高嘉瑜選立委，兩人都是好朋友，而高嘉瑜是否還是把柯文哲當好朋友？高嘉瑜說，「我跟柯文哲市長已經很久很久很久沒有見面了，我只能說感謝他啦。」