女員工腹痛上廁所被言語霸凌怒反擊　上司抓狂又拉又拽往座位拖

▲上海一名女子在上班期間上廁所被上級霸凌。（示意圖／達志）

記者魏有德／綜合報導

上海一名在企業任職的成姓女員工近日在微博爆料，自己在上班時間上廁所，剛好一名男性主管發現她不在位置上，男主管先是嗆聲，「肚子不舒服可以請病假，不要影響工作。」隨後還到廁所門口堵人，接著上演「又拉又拽」的戲碼，將女員工朝座位上拖。事後，成女士想報警，卻被公司要求「內部解決」無果。

▲成女士怒批公司為保顏面、息事寧人的態度。（示意圖／CFP）

《九派新聞》報導，聊天對話顯示，該領導（上司）在10月26日上午10點43分給成女士撥打微信電話被拒絕，成女士回復稱自己在廁所，肚子不舒服，遭到該領導批評，「肚子痛可以請病假，不要影響工作」。隨即成女士有點情緒上頭，反問「廁所不能上了？」，該領導就繼續追問，「你在幾樓廁所。」

成女士稱，「十點多我就想去廁所，大概就上了十幾分鐘吧，他就給我發微信，問我去哪了，人呢？跑到女廁所門口去叫我，讓我快一點。」

待成女士回到辦公室詢問男上司發生什麼事情時，男上司突然起身，拉住成女士衣服，拽著她的手臂往座位上拖，稱其要檢查成女士上周的工作量。成女士表示，「我要給他的領導打電話，想跟領導彙報這件事，他就急了搶我手機，沒搶著的時候他就開始又抓又撓的撲上來，同事也把他抱住了。」

事件發生後，該公司為了顧及顏面，希望成女士能「私了」，不要報警，會還給她一個公道。不過，截至目前，不僅施暴的主管仍在職位上，公司還要求雙方「冷靜一段時間」，這讓成女士直呼，「無法接受。」