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社會 社會焦點 保障人權

單車少年自摔　龍頭把手插大腿影片曝！疑路面高低落差肇禍　　

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉昨(14)日下午發生少年騎腳踏車自摔，腳踏車龍頭把手鐵管插入大腿的罕見意外，騎士摔車的畫面曝光，少年騎車行經事故地點，疑似路面高、低落差反應不及而摔車，所幸少年送醫後無大礙，詳細事故原因還須調查釐清。

▲▼曾姓少年騎腳踏車自摔，龍頭把手插入大腿，警消鋸斷鐵管取出後將少年送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲曾姓少年騎腳踏車自摔，龍頭把手插入大腿，警消鋸斷鐵管取出後將少年送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗消防局14日下午4時許接獲報案，頭屋鄉一家麵包店前發生車禍意外，有異物插入傷者身體，需要破壞器材車支援，救護人員到場後發現，14歲少年和腳踏車摔倒在地，腳踏車龍頭把手鐵管插入少年右大腿，所幸鐵管插入不深，消防人員先利用電動鋼鋸把鐵管鋸斷，再將其從大腿拔出，對傷口加壓止血，送部立苗栗醫院治療。

警方初步調查，曾姓少年騎乘腳踏車沿苗14之1線左轉縣道126線，穿越道路後靠路邊騎乘，疑似因路面高低差致其反應不及而自摔，騎士倒地後右大腿遭腳踏車龍頭把手鐵管插入，所幸經送醫治療後無大礙，騎士經酒測並未飲酒，詳細事故原因警方還須調查釐清。

▲▼曾姓少年騎腳踏車自摔，龍頭把手插入大腿，警消鋸斷鐵管取出後將少年送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲曾姓少年騎腳踏車自摔，龍頭把手插入大腿，警消鋸斷鐵管取出後將少年送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼曾姓少年騎腳踏車自摔事故地點，路面高低落差超過5公分。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲曾姓少年騎腳踏車自摔事故地點，路面高低落差超過5公分。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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關鍵字：

頭屋鐵管插腿

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