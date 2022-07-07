　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／苗栗明德水庫126縣道山壁崩落　巨石泥土擋道...全面中斷

▲▼ 苗栗縣苗126線28.5公里處，今天上午又發生山壁土石崩落情形，多顆巨石滾落於車道上，阻礙雙向通行，道路中斷。（圖／警方提供）

▲ 苗栗縣苗126線28.5公里處，今天上午又發生山壁土石崩落情形，多顆巨石滾落於車道上，阻礙雙向通行，道路中斷。（圖／警方提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣126縣道頭屋鄉28.5公里處，今天上午又發生山壁土石崩落情形，多顆巨石滾落於車道上，阻礙雙向通行，道路中斷，縣府工務處緊急找來包商清理，預計傍晚可以搶通。

苗栗縣126線縣道是頭屋鄉通往獅潭鄉的重要聯絡道，從25到30公里明德水庫環湖路段，於3月底發生3處大規模崩塌，今年梅雨季節以來，於5月中旬及6月間又接連發生落石。不料，今天上午10時許28.5公里再度發生土石崩落，致道路中斷，警方接獲通報後前往勘查，發現多顆巨石滾落於車道上，落石範圍橫跨雙向車道，隨即在現場及獅潭端拉起封鎖線封閉，並通報縣府工務段派員前往清除。

縣政府工務處接獲苗126線邊坡落石坍方，隨即通報廠商進場清運，預計傍晚可以清理完成，恢復通車，工務處也提醒用路人，最近午後山區經常有間歇性暴雨，行經該易落石路段要小心駕駛，快速通過。

▲▼ 苗栗縣苗126線28.5公里處，今天上午又發生山壁土石崩落情形，多顆巨石滾落於車道上，阻礙雙向通行，道路中斷。（圖／警方提供）

▲▼ 苗栗縣苗126線28.5公里處發生山壁土石崩落，道路中斷，警方在頭屋及獅潭兩端封鎖示警，請用路人改道。（圖／警方提供）

▲▼ 苗栗縣苗126線28.5公里處，今天上午又發生山壁土石崩落情形，多顆巨石滾落於車道上，阻礙雙向通行，道路中斷。（圖／警方提供）

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
快訊／「學術倫理規範網頁」消失30分　科技部回應了
救台灣石斑辦法找到了　陳吉仲：少吃3成鮭魚
男星再婚正妹空姐！　「激似林志穎」拍《絕世雙驕》爆紅
女醫臉書狂酸！要許藍方「好好認錯」：判決別拿去墊便當
快訊／新任高雄市警察局長出爐　警政署長同學林炎田接掌兵符
快訊／國旅振興再加碼！「這縣市」平日最高補助1500
《鋼鐵擂台》小男孩Max長大了！　蛻變肌肉猛男網驚認不出
快訊／周天成連兩局上演逆轉　闖進大馬大師賽8強
快訊／新北小貨車撞機車！　騎士噴飛失去呼吸心跳
快訊／下班注意！　雨勢升級「10縣市豪大雨特報」
首例猴痘基因定序出爐！　非高死亡率病毒株「與歐美流行相同」
疑遭鯊魚啃咬！　《遊戲王》作者遺體嚴重殘缺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑未注意前方路況…騎士追撞計程車彈飛畫面曝　當場失去心跳

女醫臉書狂酸！要許藍方「好好認錯」：判決別拿去墊便當喔

快訊／新任高雄市警察局長出爐　警政署長同學林炎田接掌兵符

非法埋廢棄物釀走山　6個球場面積土石滑落

11歲兒代零工父背128筆國道欠費　律師喊話媽媽「這樣做」救小孩

網路標榜24小時飲料店做掩護　毒男摩鐵交易當場被人贓俱獲

快訊／新莊民宅火警！屋主嚇壞驚逃　警消急灌救

快訊／新北三重機車追撞小黃！騎士倒地失去呼吸心跳...急救中

72歲對決44歲！忘年之交街頭互毆　老翁慘遭KO被壓地上吃拳頭

關到成精很會寫訴狀！他幫獄友抗告沒收到錢　喊告詐欺下場慘了

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

搭電扶梯伸頭「慘被夾」　貪玩弟卡牆縫驚動商場

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

衰爆！陸女30秒「出糗3次」　撞門痛歪...飛奔訴苦卻滑倒

疑未注意前方路況…騎士追撞計程車彈飛畫面曝　當場失去心跳

女醫臉書狂酸！要許藍方「好好認錯」：判決別拿去墊便當喔

快訊／新任高雄市警察局長出爐　警政署長同學林炎田接掌兵符

非法埋廢棄物釀走山　6個球場面積土石滑落

11歲兒代零工父背128筆國道欠費　律師喊話媽媽「這樣做」救小孩

網路標榜24小時飲料店做掩護　毒男摩鐵交易當場被人贓俱獲

快訊／新莊民宅火警！屋主嚇壞驚逃　警消急灌救

快訊／新北三重機車追撞小黃！騎士倒地失去呼吸心跳...急救中

72歲對決44歲！忘年之交街頭互毆　老翁慘遭KO被壓地上吃拳頭

關到成精很會寫訴狀！他幫獄友抗告沒收到錢　喊告詐欺下場慘了

乳癌是女性癌王！營養師曝「多吃5種食物」助預防　還有5大NG快避開

戴佩妮認「陷關係低潮」　全身遭紅線纏繞...驚悚照曝光

道士變院士！李豐楙為研究道教爬刀梯「唯一有道士資格院士」

京城銀開金融業第一槍！　將買回1萬張庫藏股「護股價」

林昭庚獲中研院士！中醫界第一人　創針灸安全深度還揪WHO穴位錯誤

藍寅倫重返一軍：多一個人拋彩帶會比較好看

快訊／「學術倫理規範網頁」消失30分？　科技部：讀者反應不易閱讀在調整

「妳掃比較乾淨」！婆婆叫她清小姑廁所　網「1句」神回覆超解氣

環保局呼籲別亂張貼或懸掛廣告物　台東縣府：最重可罰6千及停話

救台灣石斑辦法找到了！　陳吉仲：少吃3成鮭魚就解決問題

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

即／女老師遭員當街遭大外割逆轉　員警遭起訴

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

機車族笑了！新北市取消重新橋機車道區間測速　

即／高雄超商性侵女子　惡狼影像曝光

把11歲外甥女「獨留」哭坡　夫妻自責：吞安眠藥才能睡

獨／妹夫雪山哭坡丟包外甥女　姊出面還原真相

新竹男派出所內引爆炸彈　右手掌炸爛竟淡定離開

超商性侵案在鬧區淫狼是「不定時炸彈」

即／16歲少年借機車練騎　打滑撞山壁爆頭亡

多金女愛上葬儀社老闆　51天砸1384萬

許藍方不倫學長判賠50萬再嗆聲　正宮美女醫冷回應

即／高雄驚爆超商內隨機性侵

更多熱門

相關新聞

國一苗栗段連2撞　2轎車先後追撞緩撞車釀1傷

國一苗栗段連2撞　2轎車先後追撞緩撞車釀1傷

禍不單行！國道1號苗栗縣路段今天接連發生緩撞工程車被撞意外，2起車禍造成一名自小客駕駛輕傷送醫，2名駕駛都沒有酒駕，國道警方提醒用路人行駛國道要注意車前狀況，若因疏忽造成重傷或死亡意外，將受吊扣駕照處分。

大雨不斷又塌了　苗126縣道今再度封閉中斷

大雨不斷又塌了　苗126縣道今再度封閉中斷

開發公司總座和女友失聯　2人陳屍租屋處

開發公司總座和女友失聯　2人陳屍租屋處

快訊／苗栗T字路口2機車碰撞　9旬翁重傷亡　

快訊／苗栗T字路口2機車碰撞　9旬翁重傷亡　

頭屋老田寮溪溺水　婦女命危

頭屋老田寮溪溺水　婦女命危

關鍵字：

頭屋山壁崩落

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

即／女老師遭員當街遭大外割逆轉　員警遭起訴

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

夏克立「離家出走1個月」黃嘉千跪地痛哭

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

機車族笑了！新北市取消重新橋機車道區間測速　

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

蔡淑臻受訪淚崩！曝遭家人毒打

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面