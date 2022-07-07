快訊／苗栗明德水庫126縣道山壁崩落　巨石泥土擋道...全面中斷

▲ 苗栗縣苗126線28.5公里處，今天上午又發生山壁土石崩落情形，多顆巨石滾落於車道上，阻礙雙向通行，道路中斷。（圖／警方提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣126縣道頭屋鄉28.5公里處，今天上午又發生山壁土石崩落情形，多顆巨石滾落於車道上，阻礙雙向通行，道路中斷，縣府工務處緊急找來包商清理，預計傍晚可以搶通。

苗栗縣126線縣道是頭屋鄉通往獅潭鄉的重要聯絡道，從25到30公里明德水庫環湖路段，於3月底發生3處大規模崩塌，今年梅雨季節以來，於5月中旬及6月間又接連發生落石。不料，今天上午10時許28.5公里再度發生土石崩落，致道路中斷，警方接獲通報後前往勘查，發現多顆巨石滾落於車道上，落石範圍橫跨雙向車道，隨即在現場及獅潭端拉起封鎖線封閉，並通報縣府工務段派員前往清除。

縣政府工務處接獲苗126線邊坡落石坍方，隨即通報廠商進場清運，預計傍晚可以清理完成，恢復通車，工務處也提醒用路人，最近午後山區經常有間歇性暴雨，行經該易落石路段要小心駕駛，快速通過。

▲▼ 苗栗縣苗126線28.5公里處發生山壁土石崩落，道路中斷，警方在頭屋及獅潭兩端封鎖示警，請用路人改道。（圖／警方提供）