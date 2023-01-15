輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明　「台灣司法還我公道」

▲「輔大陳若儀」最新7點聲明。（圖／翻攝「匿名2公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

「輔大陳若儀」引發的「流水席之亂」遭懷疑是創作文，但當事人仍持續發聲，她深夜再度提出7點聲明指出，提告求償不是為了錢，而是為了社會公平與正義，「所以就算男方賠償金額要多付1塊錢，我也不會拿，但少付1塊錢，無論如何，我也要追到底，只希望台灣司法能還我一個公道。」

該女14日深夜在「匿名2公社」臉書社團說，第一，許多人說告男方詐欺很難成立，但有人建議可提損害賠償，請問有知名律師可無償幫忙嗎？第二，很抱歉造成大家困擾，記者會主持人就不用了，她想還是以低調方式進行就好。

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該女提到，第三，為了公平公正，記者會地點希望在文華東方酒店，若真不行，就改圓山飯店，希望有熱心人士願無償幫忙提供；第四，記者會現場希望飯店可提供餐點、化妝師、休息室。

該女指出，第五，是否有知名法界人士可針對這場官司提供意見？第六，聽說記者會可請民意代表陪同出席，請問北市港湖區有推薦的民代人選嗎？

該女強調，提告求償不是為了錢，而是為了社會公平與正義，「所以就算男方賠償金額要多付1塊錢，我也不會拿，但少付1塊錢，無論如何，我也要追到底，只希望台灣司法能還我一個公道。」

對此，經常在臉書評論時事的律師李怡貞開嗆，「不先去醫院掛號一下a」？許多網友仍認為是創作文，「發文已經越來越不像真的了」、「很煩欸，創作幻想文可以停止了吧，要證明自己不是創作幻想文，請不要用匿名，越看越假，平時沒人關注還是沒朋友啊。」

針對「輔大陳若儀」的流水席之亂到底是真是假？爆系公社管理員則表示，「要知道真相應該讓她自己說，我只說過是一個漂亮女生帳號，其他的我都不知道，不想看不要看，覺得假可以不要討論。」