陳若儀本尊現身！她私訊被狂炸...曝宴客堅持「1形式」道謝公婆　

▲陳若儀和老公感情好。（圖／陳若儀提供）

記者曾筠淇／綜合報導

近期「流水席之亂」鬧得沸沸揚揚，自稱「輔大陳若儀」的準人妻因不滿夫家要辦流水席，與小姑接連在網路上大戰，而火燒多天，雙方最後決定不結婚了。值得一提的是，這位「輔大陳若儀」就讓網路上的「陳若儀」們受到影響，她也不例外。

熱愛陶笛的音樂老師陳若儀在臉書粉專「陳若儀 Chen Royi（巧克力）」發文透露，她這幾天收到各種私訊、新聞，也一直被標註在新聞底下，但是「我是陳若儀，不是哪裡的陳若儀，是到哪裡都是陳若儀～」新聞上的當事人並不是她。

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不過談到結婚，陳若儀分享，她覺得兩人相處最重要的無非是溝通和協調，「有效溝通、了解彼此想法真的很重要，這是我們不吵架的方法之一」。她也回憶起結婚那年，當時她去台南試菜，「超級訝異！一桌也能到府現場煮」，給她一種「VVIP」的感覺；後來宴客，就在三合院搭棚辦桌現場煮。

除了台南那場，陳若儀和先生也有在台北宴客，租了場地以後，就請人到現場烹調。而不論是台南還是台北場，賓客都誇讚很好吃、吃得很開心，「感謝公婆願意接納我的堅持！」最後，她也祝福所有伴侶們都能有效溝通，迎向幸福的生活。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「如果每個人都像你一樣，世界真的會少很多紛擾」、「你是我們親愛又可愛又美麗的陶笛老師陳若儀」、「我第一時間也是想到你，Google之後才知道是林志穎的太太」。

本文經「陳若儀 Chen Royi（巧克力）」授權引用