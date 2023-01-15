　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

▲▼學測明天登場，提醒考生記得在試卷上簽名。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測今天進入第三天，考生記得在答題卷上簽名。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（15日）進入第三天，今天考試科目為數B、社會科，大考中心提醒考生，今早7時30分就可進入考場，記得攜帶有效證件，考前記得關手機，考試時要在答題卷上簽全名，防疫措施則比照高中英聽，考試要全面佩戴口罩、不開放親友陪考，確診（輕症／無症狀）考生可在居護試場應考，今天零時起才確診或快篩陽考生，進入一般考區就要主動告知試務人員，將安排在備用防疫試場應試，未主動告知最重取消考試資格。

學測今天進入最後一天，根據主辦單位、大考中心統計，今年學測共有11萬8559人報名，寫下23年來次低，今年考試科目包括國文（國寫與國綜）、英文、數學A、數學B、社會與自然科，考試時間為3天，其中選考人數最多是英文11萬8193人，其次為國文11萬8141人；今天第一節考數B，第二節考社會科。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今天大考中心設置居護試場提供確診或快篩陽考生應考。（圖／大考中心提供）

▲大考中心設置居護試場，提供確診或快篩陽考生應考。（圖／大考中心提供）

大考中心表示，今天早上7時30分起就開放考生入場，請考生提早出門，同時記得攜帶有效證件，今年進入考場已經取消量測體溫，但考生仍要全程配戴口罩，而相關防疫措施也比照高中英聽測驗，不開放家長與親友陪考，並開放確診（輕症／無症狀）考生在居護試場應考，和一般生有所區隔，中重症考生不得應試，但將以外加名額錄取方式補救。

大考中心重申，若是今天零時起才確診或快篩陽考生，務必在進入一般考（分）區時即主動告知試務人員，將安排在備用防疫試場應試，考生若未主動填報或告知，經查證屬實，情節重大者將取消考試資格論處，填報或告知不實者也一樣。

大考中心也再次提醒考生，記得在答題卷簽全名，監試人員在逐一進行考生身份查驗時，將出示簽寫全名提醒小卡，而過去兩天仍發生不少考生違規事件，最大宗是未攜帶有效證件，另包括行動電話未完全關機、攜帶不可攜入物品到考試座位等，請考生記得將手機關機，並勿攜帶在身上，以免鈴響被扣分。

ET快訊
應召站被抄！田慎節喊設性專區：沒什麼事一炮不能解決
快訊／北市民宅今早陷火海　雲梯車灌救
傳奇樂團主唱逝世　享壽70歲
今降12℃全台雨！吹10級強風明探8度　過年更冷恐有寒流
輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明　「台灣司法還我公道」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國三生洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

凌晨規模5.2地震　最大震度2級

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明　「台灣司法還我公道」

今降12℃全台雨！吹10級強風明探8度　過年更冷恐有寒流

人類也是生鮮！她「還活著就腐壞」死後秒飄異味　特掃師感慨

乘客打翻飲料　北捷「神速清乾淨」效率驚呆法籍男：在歐洲不可能

濃霧來襲　金廈小三通專案、台金飛機航班大亂

氣象局深夜再發「8縣市低溫特報」　全台轉雨最低跌剩6度

國道驚見恐怖三寶壓線奔馳　靠近一看駕駛「閉眼睡死了」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

許維恩懷孕了！公開寶寶心跳聲　感動：我們的禮物..意外曝光性別

狄鶯放閃孫鵬「我愛他全部」　當面讚老公「零缺點」...小S請他先出去XD

吳宗憲談小甜甜事件「男人別動手」　指宋逸民「扯太多」：漏洞就出來嘛

爸幫女兒綁馬尾謎之邏輯　峰迴路轉➜綁了一個寂寞

男友堅持雪蓮子＝蓮子 打賭輸女友賠500元XD

國三生洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

凌晨規模5.2地震　最大震度2級

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明　「台灣司法還我公道」

今降12℃全台雨！吹10級強風明探8度　過年更冷恐有寒流

人類也是生鮮！她「還活著就腐壞」死後秒飄異味　特掃師感慨

乘客打翻飲料　北捷「神速清乾淨」效率驚呆法籍男：在歐洲不可能

濃霧來襲　金廈小三通專案、台金飛機航班大亂

氣象局深夜再發「8縣市低溫特報」　全台轉雨最低跌剩6度

國道驚見恐怖三寶壓線奔馳　靠近一看駕駛「閉眼睡死了」

無照男過彎越線撞死重機騎士！　判賠800萬一毛都沒給

國三生洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

國泰醫院數位轉型有成！獲醫策會「智慧醫院全機構」標章

打翻煤油暖氣釀大火！北市天水路濃煙籠罩　警消緊急升雲梯車灌救

Jennie最愛彩虹熊推獨家聯名　羊毛衣、補丁針織外套根本可愛天花板

過年託友餵食！他返家前1夜「感應愛貓快死掉」　隔天看真的走了

傳奇樂團主唱逝世享壽70歲！　3年前頭痛不止驚患腦瘤…回診再發現新病症

年薪3000萬CEO外遇生2子！狠甩結髮40年癱瘓妻　被求償1500萬元

2023新年限定美妝盤點！蘭蔻刮刮卡送東京機票、Kiehl’s戳戳樂「整單免費」

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

「輔大陳若儀」要求記者會辦圓山飯店！律師開嗆了

快訊／斷崖式大降溫來了！8縣市低溫特報　1縣市暴跌下探6度

一夜入冬！明天起氣溫跳水　最冷時間出爐「低溫狂掉下探9度」

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

「送神日」來了！6禁忌曝...1動作害家運不順

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

國道恐怖三寶壓線奔馳　駕駛竟閉眼睡死

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

各行年終開獎「行政妹爽領20.5萬」！全場炸鍋

「輔大陳若儀」深夜再發7聲明　「還我公道」

台中三井LaLaport暑假開幕　雙商場營收挑戰百億

更多熱門

相關新聞

考生看這！學測大考中心數A、自然科解答出爐

考生看這！學測大考中心數A、自然科解答出爐

112學年學測今天進入第二天，大考中心在今（14日）晚先公布學測數A及自然科參考解答，考生可上網查閱，大考中心表示，若對試題或參考答案有意見者，請在下周三（18日）前，前往官網下載表格，並填妥官方網站上的意見表，以限時掛號郵寄到大考中心，逾期不受理。

再創新高！學測國寫491人使用居護與防疫試場　國綜88件違規

再創新高！學測國寫491人使用居護與防疫試場　國綜88件違規

學測國寫作文題目「花草樹木的氣味記憶」　福爾摩斯也入題

學測國寫作文題目「花草樹木的氣味記憶」　福爾摩斯也入題

《獅子王》入題！學測國綜「中偏難」　試考生：圖表融入閱讀

《獅子王》入題！學測國綜「中偏難」　試考生：圖表融入閱讀

學測國綜484人使用居護與防疫試場創新高　英文違規達170件

學測國綜484人使用居護與防疫試場創新高　英文違規達170件

關鍵字：

學測大考中心簽名防疫規定考生

讀者迴響

熱門新聞

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

田慎節喊設立性專區：沒什麼一炮不能解決

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

愛到一半「經血被撞出」！他聞腥味秒軟　慾女羞喊再一次

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

獨／蔡明忠認「對不起股東」！　在防疫險慘賠學到「風控失靈」

他大便沖不下去！醫示警：1器官發炎了　不理恐罹癌王

「輔大陳若儀」要求記者會辦圓山飯店！律師開嗆了

他一注獨得「408億」！人生翻轉

宋逸民夫婦缺席教友婚禮！

《黑暗榮耀》朴成勳與女兒合照釣出一排藍勾勾

更多

最夯影音

更多
男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...
極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面