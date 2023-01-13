助弱勢好過年　黃偉哲要求社福津貼提早撥款逾9.5萬人受惠

▲台南市長黃偉哲指示，務必將各式社福補助及津貼都提前至過年前發放，13日起社褔津貼陸續提早發放，總受惠人數達95000人，總放發金額逾4億5000萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年春節不僅較以往提早，還有長達10天連假，許多弱勢家庭都在詢問社褔補助及津貼發放時間，台南市長黃偉哲特別指示市府團隊，務必將各式社福補助及津貼都提前至過年前發放，在市府加班努力下，13日起社褔津貼陸續提早發放，總受惠人數達95000人，總放發金額逾4億5000萬元。

黃偉哲表示，疫情已持續2、3年，各行各業及許多家戶在經濟方面都受到衝擊，為讓市民好過年，社會局、民政局及各區公所通力合作，加班協助完成行政作業，各項社褔津貼及補助，已自1月13日起陸續提前撥入民眾帳戶。

黃偉哲也要求市府團隊在農曆年前對於弱勢民眾、邊緣戶及獨居長輩加強關懷，並於春節前調查個案服務需求，春節期間也要妥善調動人力，讓失能長者、身心障礙者的居家服務、喘息服務等長照服務皆能維持正常運作。

社會局指出，因應今年春節長假，社會局將1月份原固定於每月中旬撥款的身障生活補助、中低收老人生活津貼、經濟弱勢家庭兒少生活扶助、弱勢兒少緊急生活扶助、低收入戶生活補助、低收兒童生活補助、低收就學補助、特境子女生活津貼等8項生活補助及津貼，提早至1月13日撥款；原固定於每月底發放的0-2歲育兒津貼及托育補助以及低收及中低收入戶春節慰問金皆提早至1月18日撥款。

此外，原訂於農曆過年前針對低收入戶及中低收入戶加發生活補助金則提前到1月14日撥款，台南貼心讓經濟弱勢民眾能即早收到補助款，減低家庭經濟負擔。

社會局提醒，市府於春節期間建立通報救助關懷機制，社會局及各區公所皆設有輪值人員提供緊急服務，若民眾遭逢急難事由需啟動立即關懷救助，可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線諮詢及求助；若民眾發現有兒少受到不當對待或受暴家庭需協助者，可即時撥打113、110求助，或上網通報「社會安全網─關懷e起來」平臺，市府團隊將啟動協助措施，不因年假而中斷，讓市民溫暖過好年。