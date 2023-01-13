出席木工工會代表大會　黃偉哲感謝修繕志工做工行善

▲台南市長黃偉哲感謝木工工黃明華理事長及前理事長方澄科所帶領的志工團隊，願意用愛心與溫暖的手，幫助弱勢、職災勞工築出溫暖的「希望家園」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲13日特地前往安平玄饌餐廳台南市木工業職業工會第13屆第2次會員代表大會現場，感謝木工工黃明華理事長及前理事長方澄科所帶領的志工團隊願意用愛心與溫暖的手，幫助弱勢、職災勞工築出溫暖的「希望家園」。

黃偉哲市長說，1/15農曆春節前也將特別趕工，很感謝這群志工伙伴無私奉獻，讓弱勢的勞工能夠過個好年，也感謝志工們願意發揮所長、不計辛勞的投入，才能順利完成200戶（其任內第119戶）的修繕工作，更希望這份溫暖能夠化身好彩頭，讓台南的勞工、市民都能有一個風調雨順、豐收的一年。

勞工局「做工行善團」在協助弱勢家庭房屋修繕時，發現許多案家因為經濟狀況不佳，家具嚴重損壞仍繼續使用，也無力添購新的家具，有修繕案家的小孩連寫功課的書桌都沒有，為了實質改善弱勢家庭的生活環境，市長黃偉哲協調原來環保局位在官田區隆田陸橋下的資源回收場空間，在志工整理後變成修復、存放二手家具的地方，也讓外界單位捐贈的愛心二手家具有個妥善的存放空間。

為使房屋修繕的服務更趨完善，黃偉哲市長也想辦法連結包括台積電員工宿舍、麻豆新樓醫院、柳營農會等各單位捐贈家具資源，使舊家具物盡其用，讓垃圾變黃金。

市長黃偉哲表示「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕計畫200戶的完工，是依靠木工等各工會專業志工與民間資源的相挺，共同努力與合作才能成就! 有能力貢獻的人是快樂的，也因為有這群快樂的工會修繕志工不計辛勞的付出，願意用他們的專業守護台南這座「有情有疼心」的城市，才能讓這些弱勢職災勞工家庭再度展露笑顏，也期盼社會大眾能與市府及修繕志工一同努力把這份愛持續傳承下去。