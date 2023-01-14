惡劣瓦斯商橋下存放347鋼瓶！　簡單帆布遮蔽「隨時會爆炸」

▲▼瓦斯行違規在三重空地儲放347支瓦斯鋼瓶。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市政府消防局三重分隊葉姓安檢隊員，昨13日下午執行安全檢查路途中發現三重重新橋下空地放置上百支瓦斯鋼瓶，以及多輛瓦斯桶載運車，埋伏至晚間9時許，趁業者到場後突擊查緝，驚見非法瓦斯鋼瓶總數347支，其中包括5支為逾期瓦斯鋼瓶，消防人員驚呼，這些過期瓦斯容易受溫度影響，爆炸機率高，相當危險，宛如大型火藥庫！最高可罰20萬。

新北市政府消防局第三大隊大隊長黃弟勝表示，依法瓦斯行需將瓦斯鋼瓶存放於合格的容器保管室。昨葉姓消防員經過三重重新橋下，發現上百支瓦斯鋼瓶，這些瓦斯存放的地方僅使用一般棚架屏蔽，無裝設瓦斯洩漏警報器且未置於陰暗通風處，容易受高熱影響而宛如大型火藥庫，若不慎發生火災引起氣爆，威力將不同凡響造成嚴重損傷。

此外，一旁空地還發現有6台小貨車上有放置鋼瓶，消防人員共計查獲瓦斯鋼瓶總數347支，其中包括5支為逾期瓦斯鋼瓶，消防局對業者開立2張舉發單，最重可裁罰20萬元。業者辯稱，自己公司是在泰山，曾向市府合法申請儲放瓦斯，但不知何故市府又再收回申請，因此仍將瓦斯儲放至此。

消防局呼籲，違規超量儲存瓦斯鋼瓶，或使用逾期鋼瓶造成的公共安全問題更是不容小覷，後續持續針對不肖瓦斯業者加強查緝，以確保市民居家周邊安全，新北市政府消防局再次呼籲民眾，如有發現瓦斯業者有不法情事，應立即通報119消防單位前往處理，遏止不肖業者僥倖心態。