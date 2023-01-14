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媽媽去點餐！孩子乖坐看1物　他見「下一幕震驚」：社會有希望了

▲▼小孩、兒童、喝飲料。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與新聞事件無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

有些家長會給3C來安撫孩子吵鬧。不過有男網友震驚分享，昨（13）日在外用餐，看到媽媽給孩子繪本後，便轉身去點餐，孩子全程靜靜看書，而媽媽回來後也沒有拿手機出來看，讓他大讚「遇到會教小孩的父母，真會讓人覺得社會有希望！」但文章曝光後，兩派網友卻吵翻了。

一名男網友在Dcard表示，昨日吃午餐時，看到一位媽媽帶著5至6歲的孩子也來用餐，兩人入座後，媽媽隨即拿出一本繪畫書，「小孩子也不吵鬧，就很專心地看書。」就連點完餐點，媽媽也完全沒有拿出手機，全程陪著孩子看書。

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這一幕讓原PO敬佩之餘，內心也無比震驚，「這是一個很有教養的家庭！」原PO直言，對比平時類似的場景，最常見到大人滑手機或聊天，「完全不管小孩，小孩開始哭鬧，大人拿平板給小孩，小孩開始看一些抖音片。」話鋒一轉，原PO最後則大讚，「遇到會教小孩的父母，真會讓人覺得社會有希望！」

文章曝光後，引來千名網友也感動喊話，「希望未來我也能這麼順利當這樣的父母」、「我個朋友也是出門堅持不給小朋友玩手機，就算吵鬧，她選擇帶出餐廳安撫，等小朋友平靜下來才帶回餐廳」、「能做到這樣真的不簡單」、「有時候的方便育兒，反而是害了孩子，這位媽媽的教育在現代真的很難得」、「不3C育兒的人，真的非常少！現在人生活忙碌，對孩子的教養也比較沒耐性，大多把3C丟給孩子，別來煩大人就好」。

不過也有家長反駁，「不要以為給3C就是不會教好嗎？我家有特殊兒，3C真的幫助他超級多，不是我自己在說 ，是連他的治療師們都贊同」、「小孩會不會哭鬧跟教養沒有完全正相關，還是要看本身小孩個性」、「真的等生了孩子，再來討論3C育兒的問題，有時候真的是不得已啊」。

▼網友吵翻了。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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