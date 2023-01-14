今23:15開始送神！4禁忌大公開　忘做1件事「會衰一整年」

▲農曆12月24日是送神日，並要「清囤」，掃除家中一切晦氣。（圖／台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提供）

文／CTWANT

一般民眾都是小年夜（農曆12月29日）才開始放年假，但對神明而言，祂們從農曆12月24日就開始放假，也需要民眾進行「送神」儀式，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授提醒，「送神」愈早愈好，並在送神後立刻開始「清囤」，可掃除家中一切晦氣，容納來年的好運氣。不過，當年家中有喪者，不舉行送神。

「送神」緣由

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台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授解釋，「玉皇大帝」掌管三界天眾神佛生靈，祂的弟弟「灶王爺」（又稱司命真君、護宅天尊）則是掌管人間煙火，當每年年末凡人焚香送神回天庭時，會由灶王爺帶頭，各佛神輪流向玉皇大帝一一稟告這一年來考察凡間的是非。所以，民間習俗上認為，當「送神」一切儀式做得盡善盡美時，神佛就會在玉皇大帝前美言說好話，這決定了民眾來年一整年的好運。

「送神」訣竅

楊登嵙教授提醒，「送神」要愈早愈好，利用「子時」送灶神，最早放灶王爺年假，最有誠意！「子時」是指晚上11點至第二天凌晨01點，所以2023年1月14日晚上11點15分開始就是農曆12月24日的「送神日」，搶先在晚上23點子時一到就放灶神「年假」，以恭敬的心感謝「灶王爺」一整年的保庇，保祐來年福祿壽財喜五福臨門。

若無法在14日晚上11點就開始送神，送神的祭拜最好在15日中午前施行完畢。

「送神」用品

由於人人當希望眾神佛能為自己美言，秉持著吃甜食嘴就甜的邏輯，送神時的供品以甜膩的食物居多，例如冬瓜糖、麥芽糖等各種糖果、甜粿，還有湯圓三碗或素果，傳統中還會將湯圓黏於爐灶、門上、水缸或倉庫等處。

送神儀式需要的紙錢要有壽金、刈金外，一定要有「甲馬」，「甲馬」為祭祀神明時所用的金紙，且專門用在「送神」和「迎神」時，甲馬上印有神明的神馬座騎，以及在神明一旁的護法兵將們專用的頭盔、盔甲、盾牌等兵器。

▲送神儀式常用的甲馬（左）及刈金（中）、四方金（右）。（圖／台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提供）

「送神」儀式



．送神燒香燒金紙前要先唸口訣：今日是農曆12月24日送神日子，弟子（信女）○○○誠心誠意準備一些供品及天金、壽金、甲馬，送家中眾神佛儘早到天庭坐好位，為弟子（信女）闔家說好話，來年福祿壽財喜五福臨門，繼續保佑我們全家平安順利。

．先燒香，等香燒到約剩三分之一時，捧三色金和和甲馬拜拜請神明笑納，接著拿去金爐化掉，燒完金紙後取茶或酒灑到金爐，即完成送神。

．送神完後須緊接著到神位前燒香秉告神明及祖先，即將進行「清囤」，並依照神像→神明香爐→祖先牌位→祖先香爐→神明桌，這樣的順序進行清潔整理。

．務必注意，神像要先用乾淨的毛刷小心清理，之後用乾布擦拭即可，若真有污漬無法清除才用濕布擦拭，千萬不可直接水洗。而香爐則留在原位，用全新或神明專用的湯匙將香灰舀起過濾，再把過濾好的香灰放回香爐至八分滿。楊登嵙教授提醒，千萬不可以「倒爐」！「倒爐」就是拿起香爐將香灰傾倒出來，此舉會把福氣及好運倒掉了。最後，將香灰抹平，象徵平安圓滿。注意香灰不可壓實，古人說：插香鬆，賺錢才會輕鬆！

．全部清理完畢後，先擲爻問神佛這樣坐是否舒適？若非「聖杯」，則要調整神像或神明爐，直到「聖杯」。接著擲爻問祖先這樣坐是否舒適？若非「聖杯」，則要調整祖先牌位或祖先爐，直到「聖杯」，這樣整個過程才算圓滿完成。

另外提醒，若是民眾有到廟宇跟神明借發財金，務必要在送神日前歸還，不然等到神明回天庭就來不及了，欠錢欠過年可是會「衰整年」。

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