7旬嬤死家中2年多！警破門驚見「床上白骨」蓋棉被　女兒睡隔壁房

▲南韓一名老婦死亡，遺體被放置在床上長達2年多後化作白骨，而自始至終都知情的三女兒默默按月領著亡母的退休金。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

南韓一名70多歲老婦人陳屍仁川市中心民宅中，雖然育有6名子女，但遺體卻直到死亡後2年多才被發現，早已變成一具白骨。據韓媒消息指出，死者的子女們自從1995年父親過世後就不再聯繫，唯一和母親同住的三女兒早在去年11月前就知道媽媽過世，卻選擇不通報，共詐領1500萬韓元的退休國民年金。

根據韓聯社報導，警方11日深夜接到報警電話，女性報案人表示自己聯絡不上母親，所以來到她的住處，但是和母親一起生活的姐姐不給開門。員警出動抵達仁川市南洞區一處民宅，多次敲門、用手拍打也都沒有回應，最後是消防隊強行破門而入，但一進門就惡臭撲鼻，進入主臥室後看見驚駭一幕。

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消防人員掀開被子發現一具已成白骨狀態的屍體，「臭味濃烈，屍體和被子沾黏在一起，無法輕易分離。」警方在現場發現一張紙條寫著，「媽媽沒有呼吸了，2020年8月。」據此推算，老婦人應是在76歲時死亡，育有一共6名子女，留下紙條的則是唯一與她同住的47歲三女兒。

警方指出，一家6兄妹在父親1995年去世後，失去了維繫家族情感的核心人物，彼此不再聯絡或往來，三女兒和母親自2016年9月搬到這處公寓後也不常和鄰居交流，所以除了三女兒知道老婦去世之外，兄弟姊妹、鄰居，甚至是管轄當地社區的行政福祉機構全都不知情。

2021年11月地方政府進行居民人口調查時，小區里長發現這戶好像總是沒人在，於是在門上張貼了告示，死者三女兒看到後打電話告知「媽媽死了」，里長要求她去做死亡申報，不過最終三女兒並沒有如實通報，反而還繼續每個月固定領取亡母的30萬韓元的基礎養老年金，和20到30萬韓元國民年金，長達28個月以來，她已經領走約1500萬韓元（約新台幣36萬元），且沒有固定工作。

[속보] 어머니 백골 시신 집에 방치한 딸 구속…"도주 우려" #SBS뉴스 https://t.co/nFQPNEfYjo — SBS 뉴스 (@SBS8news) January 13, 2023

警方依棄屍罪嫌將三女兒逮捕並拘留，她接受調查時坦承是因為擔心母親退休年金被中斷給發，所以才沒通報死訊，她將母親的遺體放置於主臥室，自己則是睡在比較小的房間。警方表示，首次驗屍時沒有發現外傷跡象，仍須進行更精密的檢驗才能確定死因。嫌犯則宣稱，母親是病死的，卻沒有說出準確的死因。