東京羽田機場旅客數「台灣輸給這國」排第二！　出入境人數達1.8萬

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東京羽田機場旅客數「台灣輸給美國」排第二！　出入境人數達1.8萬

▲▼東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本自去年10月宣布開放旅客自由行，吸引大批國際旅客前往，根據東京羽田機場最新出入境數據顯示，國際出入境旅客數量19萬3780人，其中台灣人的數量排名第二，達1萬8680人。

根據「日本出入國在留管理局」13日公布的歲末年初（2022年12月23日至1月3日）機場出入境數據顯示，主要接待國內航線的羽田機場，日本籍的旅客數為15萬1050人。國際旅客為19萬3780人，來自美國的旅客以26.4％佔比最多，達4萬6600人，其次為台灣的1萬8680人、南韓的1萬8660人。

東京主要國際航班出入的成田機場，排在首位的依舊是美國人，人數達5萬4800人，其次是南韓5萬1200人，第三則是台灣的2萬7600人；在疫情前出入境人數最多的中國，則僅有1萬8900人。

從整體數據來看，羽田機場歲末年初的出入境人數為34.5萬人、成田機場為55萬人，相較於2年前疫情正熱時的1.6萬人、3.66萬人，已經大幅提升不少；不過，在疫情大爆發前的2019年末，羽田機場的出入境人數為52.3萬，成田機場則高達103萬。

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