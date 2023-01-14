今暖陽如春31℃　明「雪崩式」降溫剩8℃！冷氣團擾春節

▲今天暖氣團影響「暖陽如春」。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天暖氣團影響，全台微熱「暖陽如春」，西半部高溫上看31度。不過明天凌晨鋒面、強冷空氣緊接南下，北部、東半部轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷，強度逼近強烈大陸冷氣團。小年夜起至年初二(20至23日)冷空氣有增強、減弱、再增強的變化，時而觸及「大陸冷氣團」的標準，北台灣大致偏冷，中南部早晚冷。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(14)日在暖氣團內；各地大多晴朗，白天微熱、早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態，西半部及金、馬容易起霧、應注意。下午起因鋒面接近，大氣略不穩定，中部以北偶有一些局部短暫降雨的機率。各地區平地氣溫：北部16至28度，中部17至30度，南部17至31度，東部16至31度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲左圖：14日4：20紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空大多晴朗、有零散雲層。右圖：4：30雷達回波合成圖顯示，台灣上空無降水回波。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

明(15日)凌晨鋒面抵達、強冷空氣緊接南下，北部、東半部轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下週一至三(16至18日)受強冷空氣影響，北、東有局部雨，新竹以南晴朗穩定；北台冷，其他地區氣溫亦下降、早晚冷。各國模式模擬的強度，台北氣象站約在12度上下，為「強烈大陸冷氣團」的機率較高，北部平地最低氣溫約可降至8度左右，應注意保暖。美國模式(GFS)雖曾數度模擬，大幅超越「寒流」門檻，最新模擬已修弱；可見，歐洲模式較具參考價值，使用時應知所取捨。此波強冷空氣，高山氣溫不夠低，水氣亦不足，降雪條件差。

下週四(19日)冷空氣略減弱，小年夜起至年初二(20至23日)冷空氣有增強、減弱、再增強的變化，氣溫也隨之略有起伏，時而觸及「大陸冷氣團」的標準，北台灣大致偏冷，中南部早晚冷；北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨，桃園以南大致晴時多雲。但愈接近模式的末期，模擬調整愈頻繁，應繼續觀察。年初三(24日)之後的「春節假期」，天氣仍有變化，但準確模擬已超過電腦模式的理論極限，應避免「言之過早」。

▼周日清晨強冷空氣南下，如雪崩式降溫，北部平地僅剩8度。（圖／中央氣象局）