秀新包包遭嘲便宜貨！　小CK「邀少女共進午餐」力挺

▲佐伊購買小CK包包後遭網友嘲笑，引起品牌注意，並將親自與她會面。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

新加坡家境貧窮的17歲少女Zohtaco（原名佐伊，Zoe），日前開心在TikTok分享父親送她的小CK包包，卻遭網友嘲笑無法分辨什麼是名牌包，讓她潸然淚下。然而事情如今卻出現了意外轉折，CHARLES & KEITH公司發言人指出，他們公司現已邀請佐伊與其父一同共進午餐，同時小CK的創辦人也會親自與她們會面，並帶領2人參觀公司總部。

據新加坡媒體Mothership報導，小CK的發言人指出，「當我們在網上看到這些評論時，我們真的很同情佐伊。霸凌絕對是零容忍的行為，但她處理此事的從容和謙遜態度給我們留下了深刻的印象，讓我們看到她超越實際年齡的智慧。」

這位發言人形容道，佐伊的價值觀和小CK的企業文化產生了極大共鳴，「因此我們誠摯邀請佐伊和她的父親一同與我們共進午餐，同時創辦人也會親自與她們會面，並帶領2人參觀公司總部」。

@zohtaco thank you everybody <3 also a reminder that everyone’s life experiences and financial circumstance will be different from yours :) remember that what is cheap for you may be everything to another ♬ original sound - zoe

佐伊在接受當地媒體採訪時透露，她和家人從菲律賓移居到新加坡已近13年，而她也為自己能生活在這個美麗的土地感到幸運，「我熱愛新加坡的一切，尤其是食物。我們有時候可能會忘記，人與人之間的觀點不可能總是一致，但只要我們努力相互了解，並時刻體諒他人，那生活處處將會充滿著愛與善良。」

對於自己的影片在網上一夜爆紅，佐伊承認自己感到非常震驚，「我從未想過這事竟會引起這麼多的關注，但現在我為它的發生感到慶幸，因為它讓我上了重要的一課。留言區裡的評論讓我看見，也許人們有著不同的生活經歷，但這世界總會有人理解你，而我也要感謝那些留言鼓勵我的人，是你們讓我感覺有力量」。