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100元誘騙11歲男童到家！2少年合謀殘殺後「摘器官」高價賣

▲▼失蹤男童薩德瓦（Muh Fadli Sadewa）。（圖／翻攝自推特）

▲男童薩德瓦失蹤後，警方發現，殺害他的竟是2名中學生。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼南蘇拉威西省警方日前接獲家長報案，聲稱11歲男童薩德瓦（Muh Fadli Sadewa）已失蹤多日，警方派員尋找後，居然在望加錫（Sulsel）一座水庫橋下發現男童被裝在塑料袋內的遺體，調查後發現嫌犯居然是2名中學生，而他們殺人的原因竟是因為想透過非法器官交易來快速致富。

綜合外媒報導，這2名年齡分別為17和14歲的中學生，一年前在網上發現，非法販賣器官可以賺取一大筆利潤，於是他們合謀一番後，便決定對11歲的薩德瓦下手，打算殘殺這名小男孩後，奪取他的器官來換取金錢。於是，他們以5萬印尼盾（約新台幣100元）誘騙薩德瓦到家中，假意要他幫忙打掃房子。

▼死者坐上機車，跟隨2名嫌犯回家的畫面。

當小男孩進入房間後，這2名中學生便從後方勒住他的脖子，並將他的雙腿綁上，撞到牆上3至5次。然而2人殺死男童後，卻發現自己欠缺相關技術及銷售渠道，只能草草將薩德瓦裝入黑色塑料袋，棄屍於水庫橋下。警方接到男童家長的失蹤人口報案後，迅速展開調查，並透過監控畫面鎖定了2名嫌犯。

警方初步調查顯示，2名嫌犯疑是受到海外網站刊登的非法器官交易廣告誘惑，企圖在網上兜售死者器官牟利，才做出如此喪心病狂的事。報導稱，這2名嫌犯將被控以預謀謀殺罪，但由於他們都尚為未成年，因此他們的刑罰可能會被減半。

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