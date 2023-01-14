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高中妹想當露奶直播主賺錢　「台版趙露思」扯回：找乾爹X不用工作

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲24歲大陸女星趙露思。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

現代賺錢的方式千百種，不少女性靠著直播等線上工作累積財富，近日就有一群高中女生談到，想隆乳做直播主賺錢，其中一名長相神似大陸女星「趙露思」的同學聽了竟然回說，找乾爹啊，不用工作啦。

一名女網友昨（13）日在Dcard發文表示，她吃晚餐時聽到隔壁桌的高中女生在聊天，其中一個A女說，身邊有人在當直播主，很好賺，另名B女聽了打槍她，「那都要露奶欸，你沒有奶，誰要看妳阿」，A女則說，她願意先存錢去隆乳，再做直播，不怕會賺不到錢。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO提到，其中有一名C女長相神似趙露思，一直吸引著她的目光，沒想到當A女、B女向C女詢問看法時，C女卻用菸酒嗓說，「蛤？給別人X一X，找乾爹啊，不用工作啦」，讓原PO相當震驚，心想「不可能是她那天使外表會說出的話啊」，「然後我就坐在那邊，還在懷疑人生」。

文章曝光後，吸引超過5千人按讚，不少網友留言表示，「現在的孩子都過熟了」、「一堆價值觀扭曲的妹妹」、「這社會只會嘲笑腳踏實地的人」、「賣肉物化自己，完全不想使用工作上班的非常多啊，又能滿足虛榮心」，但也有人認為，「經濟體上總會有新供應跟需求，大家也都想賺快錢，其實也沒什麼」、「其實覺得大部分都是隨便講講的X話」、「我也會講這種話但不會去做」。

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