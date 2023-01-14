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社會 社會焦點 保障人權

邱瓈寬繼承恩師上億遺產不起訴　家屬不服再告

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／邱瓈寬）

▲邱瓈寬與周潤發合照。（圖／翻攝自Facebook／邱瓈寬）

記者崔子柔／綜合報導

知名製作人邱瓈寬的製片恩師裴祥泉在7年前病逝，邱瓈寬後續完成裴祥泉遺產申報等程序，卻遭其妹裴祥麟指控侵占，台北地檢署日前判邱瓈寬和員工不起訴，不過裴祥麟不服，再提上訴。

裴祥泉過世後，親人要去辦理遺產申報程序時，發現邱瓈寬已經以遺囑執行人的身分，完成相關程序，裴祥泉被申報的遺產高達2.18億元，另有債務1.35億。

國稅局告知裴祥麟，邱瓈寬所持有的遺囑是由裴祥泉口述、他人代筆，內容是「公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖（楊智明）30%，阿寬（邱瓈寬）30%，漢星公司員工20%，剩下的20%，就給那些需要照顧的人」，隻字未提到家人，裴祥麟認為遺囑造假而提起民事訴訟。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／邱瓈寬）

▲邱瓈寬與王菲合照。（圖／翻攝自Facebook／邱瓈寬）

台北地院2017年一審時，認為3名遺囑見證人中，就有2人是可以拿到遺產的漢星員工，因此認定遺囑無效，不過邱瓈寬接著上訴二審，並提出裴祥泉生前遭裴祥麟「重大之虐待或侮辱情事」，訴請法院確認家人繼承權不存在。

裴祥麟因此氣得再對邱瓈寬提刑事告訴，指控她涉嫌侵占等，更稱邱瓈寬和楊智明擅自在1999年到2008年間，假冒裴祥泉命億，簽發4000萬元、5700萬元、3000萬元、3600萬元本票，當作裴祥泉向曾志偉、朱延平借款擔保，涉嫌偽造有價證券；侵占等罪。

邱瓈寬等人辯稱，裴祥泉遺囑中的確有說要還錢給曾志偉和朱延平，邱瓈寬主觀上認為遺囑有效，才會接受相關贈與；楊智明則說，給出去的本票，都是依據戲劇作品結算來開立。

檢察官根據民事法院審理紀錄，認為相關本票、借據上的簽名是裴祥泉本人筆跡，而邱瓈寬等人主觀上認為他們是依照裴祥泉的遺囑在執行財產分配，涉犯偽造有暨證券、侵占等罪嫌不足，因此處分不起訴。裴祥麟對判決不服，已向高檢署提起再議。

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