美日領袖聯合聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

▲美國總統拜登與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓13日專電

美國總統拜登今天與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。會後聯合聲明指出，美日對台立場不變，重申維護台海和平穩定的重要性是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸問題。

拜登今天在華府與岸田文雄舉行領袖會談，雙方就美日同盟以及安全與經濟等議題交換意見。

兩人會後發表聯合聲明指出，從中國不符合基於規則的國際秩序行為到北韓的挑釁，印太地區面臨越來越多挑戰；另外在歐洲，俄羅斯持續對烏克蘭發動不公平與殘酷的侵略戰爭。美日強烈反對在世界任何地方透過武力或脅迫以片面改變現狀的企圖。

聲明在談到台灣時指出，美日在台灣議題的基本立場不變，重申維護台海和平穩定的重要性是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸問題。

兩位領袖指出，美日在國家安全與新興科技領域深化合作，重申根據聯合國安理會決議實現朝鮮半島完全無核化承諾。兩人也認識到，目前面臨的挑戰超越地域，聯合大西洋與太平洋，美日團結一致，堅決反對俄羅斯入侵烏克蘭，也將繼續對俄羅斯進行制裁，堅定不移地支持烏克蘭，並強調俄羅斯在烏克蘭使用核武的任何行為都是對人類的敵對行為。

在經濟議題方面，雙方談到將加強在經濟安全的共同優勢，保護並促進包括半導體在內的關鍵與新興科技、透過雙邊太空框架協議加強合作，以及潔淨能源與能源安全。美日將在理念相近的合作夥伴間增強社會與供應鏈抵禦力，以因應經濟脅迫、非市場政策與做法以及自然災害等威脅，加快應對氣候變遷的全球努力、以信任方式促進數位自由流通。印太經濟架構（IPEF）是實現這些目標的核心。

聲明也呼籲中國，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳播足夠透明的流行病學與病毒基因序列數據，以使全球各地公衛官員能作好準備，減少傳播並識別任何潛在的新變種。

拜登與岸田也談到「四方安全對話」（Quad）、持續支持東南亞國協（ASEAN）的中心地位與團結，以及致力加強日、韓、美三方在安全與其他領域合作，以及透過「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP）強化與太平洋島國的合作。