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AMD達成AWS高效能運算能力級別　幫助HPC工作負載效能最佳化

▲▼AMD達成AWS高效能運算能力級別　幫助HPC工作負載效能最佳化。（圖／取自免費圖庫 Unsplash）

▲ AMD 達成 AWS 高效能運算能力級別。（圖／取自免費圖庫 Unsplash）

記者樓菀玲／台北報導

AMD宣布已達到Amazon Web Services（AWS）的高效能運算能力級別認可，展現AMD卓越的技術能力，並在高效能運算（HPC）解決方案領域獲得客戶認可，以協助客戶達成雲端HPC目標。

AMD此次於AWS合作夥伴網路（APN）成員中脫穎而出，不僅達成AWS高效能運算能力級別認可，突顯AMD提供專業化服務的能力，更協助企業在AWS雲端調適、開發以及部署各種複雜專案。而要達到此級別，APN成員除了必須精通AWS專業技術外，也必須在AWS提供縝密的解決方案。

AMD雲端事業群全球副總裁Lynn Comp表示，AMD深感自豪能夠達成AWS高效能運算能力級別，並透過AWS基礎架構執行AMD的卓越技術來支援終端使用者。現今，客戶正逐漸將密集HPC工作負載遷移至雲端執行，藉以同步執行更多工作，免除冗長的工作排程。這項成就展現出AMD致力於推動HPC領域高效能與高成本效率的承諾。

此項成就來自於AMD與AWS在雲端與HPC虛擬機器（VMs）的密切合作，包括今年稍早宣布搭載AMD第3代EPYC™處理器的Amazon EC2 Hpc6a實例，相較同級運算最佳化x86實例註1提供高達65%的性價比提升。Amazon EC2 Hpc6a實例協助客戶執行最高運算密集度的HPC工作負載，例如計算流體力學、氣象預測以及分子動力學等領域的運算。

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