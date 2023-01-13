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屏東國2女父母雙亡　照顧她的伯父也走了…枋寮警出手助度難關

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超發動捐款助林小妹妹 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超發動捐款助林小妹妹 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

就讀國二的林姓女學生，父母雙亡後委託二伯父照顧，不料二伯父也在日前心肌梗塞往生，禍不單行，家中大姐上個月又出車禍住院，無依無靠，生活陷入困難，枋寮警分局員警獲悉，發動善心人士募捐，委由學校老師管理該筆善助，助她暫度難關。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超近日得知，住在車城鄉的林姓小妹去年因父母親雙亡後由二伯父照顧，不料二伯父於本(1)月因心肌梗塞逝世，加上家中大姐於去年12月發生嚴重車禍現仍住院中，無依無靠，生活困難。

陳所長獲悉立即轉介善心團體「部落心」協助，該團體成員係歸崇所轄區民間友人黃鈴雅、呂玉田、林淑娟、席家文、林素珍、吳金泉、吳政雨、簡紫欣、潘正順、張嘉芸、柳采婕、蔡慶銘、林嘉玲、郭榮元、孫梅芳、陳詰文、陳丁士、尤秀卿、許展榮、郭杏蘭、林冠吟、黃于倢、林明風、呂秀勸、鄭雅芬、蘇心怡、林妤蓁、鄭淑琴、劉棋煥、陳建和、楊美娟、林煒程與歸崇所陳所長、王邦任、鄭進利、梁棠碩等人共同集資新台幣3萬7500元捐助善款，於日前由所長陳啟超與警員王邦任將善款轉交給林小妹，並協請學校班級導師協助管理這筆善款的使用，發揮雪中送炭之精神，幫助渡過燃眉之急。

枋寮分局長黃政龍肯定員警主動發起助人行動，拋磚引玉幫助生活困苦的家庭，充分發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，展現身為警察人民保姆之善行義風，深值肯定與讚譽。

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