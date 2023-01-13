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25歲警臉遭刺！包紮成木乃伊畫面曝　侯友宜急託整形醫幫治

楊姓警員昨日在值勤時受傷，其頭部傷勢嚴重，臉更幾乎被纏成木乃伊。（圖／翻攝畫面）

▲楊姓警員昨日在值勤時受傷，其頭部傷勢嚴重，臉更幾乎被纏成木乃伊。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市新店區公所昨日晚間驚傳喋血案，25歲徐姓男子不滿自己多次申請補助未過，在區公所大吵大鬧，還刺傷來勸離他的25歲楊姓警員，楊員臉部中刀，傷口長達8公分，被送到耕莘醫院急救，新北市長侯友宜得知此事後，立刻與耕莘醫院院長林恒毅聯繫，請整形外科主任醫師來為楊員醫治，楊員目前狀況穩定，在醫院休養中。

據了解，徐男多次因申請補助未過而大鬧區公所，去年8月就曾被依妨害公務罪送辦，他昨日再度上門咆嘯吵鬧，公所人員與他溝通無效，最終只能通報警方處理。

楊員到場後試圖勸離徐男，徐男情緒卻再度失控，拿出預藏的折疊刀刺向楊員，楊員躲閃不及、左臉中刀，傷口長達8公分，在案發現場留下斑斑血跡，楊員試圖用衛生紙止血，卻因傷口過深而失敗，雙手也因此滿是血跡，畫面讓人怵目驚心。

徐男遭制伏後，楊員也立刻被送醫急救，因其是臉部中刀，整個頭被重重紗布環繞，傷勢嚴重宛如「木乃伊」，侯友宜得知訊息，馬上電話聯繫耕莘醫院林恒毅院長，請整形外科主任醫師來協助同仁復原及後續診治。

新北市議長蔣根煌也指派公關室主任陳昌義前來致贈慰問金，表彰員警的辛勞。新店警分局長余昭俊表示，同仁目前經縫合後，已在病房休養無大礙；有關後續診療及相關事宜，分局皆會主動協助同仁，讓同仁能夠安心養傷。

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