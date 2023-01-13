20歲沒對象！父母催婚逼相親　妹子婚禮上淚崩：我不想結婚

▲新娘在婚禮上哭個不停。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

隨著時代的變遷，結婚不再是人生中必須的選項，然而不少人遭到長輩逼迫而壓力很大。大陸貴州威寧有一名20歲女子，穿著白色的婚紗，打扮得漂漂亮亮準備結婚，但她卻流下了眼淚。原來，她其實不想結婚，但又不得不結婚。

新娘為了不讓父母操心，透過相親嫁給一名沒有感情基礎的男子，結果在婚禮現場留下眼淚。影片中可見，新娘穿著白色婚紗，臉上的妝容相當精緻，但表情明顯不開心，不斷地哭泣，與周遭賓客的笑容形成強烈反差。

▲新娘坦承自己根本不想結婚。（圖／翻攝自抖音）

事後，新娘透露自己對婚姻沒有任何嚮往，只想快樂自由地享受單身，暫時沒有打算要結婚，但親戚看她成年，每次見面就關心感情狀況，街坊鄰居也經常對她說三道四，父母更以年紀大為由，希望她趕快找人結婚。

新娘十分孝順，不想違背父母的意願，也不想讓他們擔心，更不想讓父母在親戚和鄰居面前丟臉，於是就答應了，接受媒人的介紹，每天都要和好幾個男子相親，讓她不勝其煩，最後隨便挑了一個還可以接受的，就結婚了。

新娘表示，她完全是無奈，被逼著結婚，對新郎說不上喜歡，但也不討厭，結婚完全就是為了讓父母放心。對於這段婚姻，她不抱任何期望，甚至感覺沒有未來，在婚禮上想到這些，忍不住就哭了。

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