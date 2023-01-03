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女大生搭計程車慘遭「口交性侵」　判決出爐運將暫時免關

▲桃園市徐姓男子去年4月邀女性友人參觀新房，竟霸王硬上弓性侵挨告。（示意圖／Pixabay）

▲女大生醉倒搭計程車，竟慘遭運將性侵。（示意圖／Pixabay） 

記者林彥臣／綜合報導

北市一名開多元計程車司機鄭姓男子，搭載到一位喝醉的正妹女大生，涉趁酒醉睡著之際，停在路邊在車內強壓對方頭部為自己口交性侵得逞，此案一審依「乘機性交罪」判鄭男3年8個月，上訴後鄭男和女大生達成和解，並賠償完畢，高等法院認定有悔意，改判鄭男2年4個月徒刑、緩刑4年，不必入獄，還可上訴。

本案發生於2020年10月24日清晨4點多，當時才20歲的女大生，前晚和哥哥及朋友在新北市徹夜歡唱KTV，一行人大約喝下18罐啤酒，女大生不勝酒力，卻打算去北市找男網友續攤，網友在平台幫正妹叫車，鄭男駕駛多元化計程車接單載送。

途中鄭男假裝好意規勸女大生趕快回家休息，見女大生在副駕駛座睡著，鄭男起淫念，竟停在路邊先偷吻喇舌，接著把她的頭壓向自己下體為自己口交。

女大生恍惚中感覺嘴裡被塞進異物，彷彿天搖地動，睜開睡眼赫見自己居然臉朝下含著鄭男命根子，還被壓頭上下抽動，頓時酒意全消，但為了自身安危，她假裝還在醉茫茫，吐出嘴裡的東西詢問：「我們已經到了嗎？」

鄭男連忙把褲子穿好，敷衍女大生「快到了」，還假裝沒事將她送到目的地。

台北地院一審根據證人證詞、行車紀錄器等證據，認定鄭男犯行明確，依乘機性交罪判刑3年8個月，鄭男不服判決，上訴高等法院，並和女大生達成和解、且賠償完畢，改判鄭男2年4個月徒刑、緩刑4年，不必入獄，還可上訴、提供60小時義務務及接受20小時法治教育課程。

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