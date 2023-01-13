前女友床上躺情敵！醋男狂敲爆頭　扔騎樓害死「1理由不算殺人」

▲南投男吃醋，持鈍器活活把人打死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

南投一名吳姓男子2022年農曆年前，喝酒後到前女友租屋處，看見王姓男子睡在前女友床上，竟醋意大發，與對方發生言語、肢體衝突，並在情緒失控下，持堅硬鈍器狂砸王男頭部，導致王男昏迷，之後又把他抱到路邊騎樓後就離開，害王男傷重不治，吳男一審被依殺人罪判12年8月徒刑。二審改依傷害致死罪判吳有期徒刑9年6月。

判決書指出，吳男2022年1月29日清晨6時許喝完酒，之後搭車到前女友租屋處，上樓後卻看見王姓男子在前女友床上呼呼大睡，他一怒之下徒手把王男揍醒，之後抄起一旁堅硬鈍器朝他頭部重擊數次，不顧一旁的前女友慌張大喊「他已經快不行了、你不要再打了」，痛毆王20幾分鐘直到失去意識，隨後將人抱到樓下丟在騎樓，沒等救護車到場就離去。

王男被送醫急救後，因創傷性硬膜下腔出血併腦偏移，5天後因中樞神經衰竭死亡。吳男被逮後供稱，自己有傷害致死，但否認有以鈍器砸頭，並表示「不知道會這麼嚴重」。前女友表示，與吳男交往過1個月就分手，目前雖與王男曖昧但還沒交往，2男那天是第一次遇到，根本沒有什麼深仇大恨。

法官調查，王男頭部的傷口，經法醫檢驗可以判定是鈍器所造成，此外，吳男主張自己犯案時因酒精影響，導致精神恍惚，但法官認為，吳犯案後還能將王男抱到樓下丟棄，且他與前女友LINE對話，語意通順、幾無錯字，連稱呼前女友都能精準使用女字旁「妳」字，顯見吳當時並無喪失辨識行為能力。

一審法官認為，吳男僅因醋意就往脆弱的頭部狂毆，將人活活打死，雖吳男與死者家屬調解並賠償完畢，仍惡性嚴重無減刑之必要，吳男身高184公分、體重約92公斤，身型壯碩，具體型優勢，死者僅175公分，身型中等，無視前女友在旁邊阻止仍將人打到昏迷，殺人之不確定故意明確，依殺人罪，判處有期徒刑12年8個月。二審法官根據傷勢，認定吳沒有殺人犯意，還幫叫救護車，並沒有殺人犯意，改依傷害致死罪，判處有期徒刑9年6月，全案還可上訴。